Una supercomputadora predice la clasificación final de LaLiga 2025/26

LaLiga está completando su primer tercio de temporada y los lotes están empezando a armarse, definiéndose quiénes competirán por el título, los que estarán en la mitad de la tabla y los que podrían sufrir en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

En la próxima jornada se darán partidos importantes para seguir armando el campeonato, como la visita del Valencia al envalentonado Real Madrid y el encuentro entre el FC Barcelona, que va por la recuperación, contra el Elche en Montjuic.

Además, Real Oviedo recibirá a Osasuna en un choque clave por la zona baja de la tabla y se jugará el derbi del País Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta.

El Real Madrid, más líder que nunca

El Merengue consiguió este domingo una victoria que seguro pesará en el correr de la campaña: se quedó con el primer derbi de la temporada frente al FC Barcelona, ganándole 2-1 con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Esto le representó sacarle al FCB una diferencia de cinco puntos en la cima del campeonato, sacando una ventaja que con el correr de los partidos será cada vez más valiosa, siempre y cuando pueda mantenerla.

La etapa de definiciones de la liguilla de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y, si bien estos clubes no dan partido por perdido o por menos importante, está claro que en caso de tener que priorizar intentarán tener a su once de gala en los duelos coperos para tener el mejor lugar posible al cierre de la fase.

Por detrás del FC Barcelona aparecen el Villarreal, a dos puntos del club Culé y el Espanyol, sorprendiendo con un arranque de temporada excelente con cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Carrera por el título de LaLiga 2025-26

Equipo Posibilidad de ganar LaLiga Real Madrid 68.91% FC Barcelona 25.76% Atlético de Madrid 3.40% Villarreal 1.44%

La tabla de posiciones completa de LaLiga 2025-26