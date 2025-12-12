Uno de los titulares de Xabi Alonso en el Real Madrid no entrenó y su presencia ante el Alavés está en duda
El Real Madrid ya no da para sustos tras la caída frente al Manchester City por la UEFA Champions League y tendrá una visita de alto riesgo a Mendizorroza el próximo fin de semana, en la que no podrá contar con una gran cantidad de futbolistas.
En la práctica de este viernes en Valdebebas, Dean Huijsen se reincorporó a los trabajos y podría decir presente contra el Alavés en lugar de Antonio Rüdiger, que se arriesgó para jugar frente a los ingleses por UCL. Eduardo Camavinga todavía no está para volver y la noticia negativa del día fue que Federico Valverde padece una fatiga muscular y no estuvo en el entrenamiento.
Las bajas confirmadas, entre lesiones y suspensiones, escalan a nueve: Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy están con inconvenientes físicos, mientras que Endrick, Fran García y Álvaro Carreras deben cumplir sus respectivas sanciones.
El otro que estaría en duda es Kylian Mbappé, que no pudo trabajar a la par de sus compañeros por las molestias en la rodilla que lo marginaron del duelo copero.
Luego de la caída frente al City, Xabi Alonso enfrentó las preguntas de los medios en conferencia de prensa: "El equipo ha seguido intentándolo hasta el final y no ha perdido la cara nunca con todas las dificultades con las que estamos conviviendo, como las lesiones", dijo el entrenador.
"Los jugadores han dado hasta el último aliento y hoy no tengo nada que reprochar. Agradezco mucho la actitud. Hay que seguir. Es la Champions. El momento, con los resultados, no es lo bueno que queremos. Somos críticos, autoexigentes y entendemos a la gente. Hay que seguir trabajando. Creemos que pasará porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo”, cerró el tolosarra en la sala de prensa del Bernabéu tras el 1-2 frente a los de Pep Guardiola.
