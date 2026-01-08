Uno de los titulares del Real Madrid es duda de última hora para las semifinales de la Supercopa de España

La víspera de la segunda semifinal de la Supercopa ha dejado una preocupación inesperada en el Real Madrid.



Antonio Rüdiger no se ejercitó con el grupo en la última sesión previa al duelo ante el Atlético de Madrid y su ausencia activó de inmediato todas las señales de alerta en el cuerpo técnico.

El central alemán, pieza clave en la línea defensiva merengue, arrastra molestias en la rodilla y su posible baja plantea un problema serio para Xabi Alonso en un partido que no admite concesiones. El derbi, además, llega en un contexto de máxima exigencia. La Supercopa se decide a partido único y cualquier debilidad se paga caro. Por eso, la imagen de Rüdiger trabajando al margen mientras el resto del equipo se entrenaba en Yeda fue interpretada como algo más que una simple gestión de cargas.

Una baja que podría cambiar el derbi

En el entrenamiento de ayer, previo al encuentro de esta tarde, Antonio Rüdiger no apareció junto a sus compañeros sobre el césped. Primero pasó por manos de los servicios médicos y después realizó trabajo individual, con la clara intención de no forzar una zona sensible a pocas horas del encuentro. La prudencia manda, pero la preocupación es inevitable. No solo por el contratiempo físico, sino por el momento en el que se produce.



El Atlético de Madrid exige duelos constantes, intensidad máxima y concentración absoluta. Afrontar un derbi sin uno de los referentes defensivos altera por completo el plan de partido y obliga a replantear escenarios que el Real Madrid preferiría no explorar. Sin Militao, con Huijsen tocado y ahora con Rüdiger en duda, Asencio es el único central puro disponible al cien por cien.

Más allá, el verdadero problema es el rol que ocupa. Desde que regresó de su lesión, Rüdiger se ha consolidado como el líder de la zaga blanca pese a la competencia que exige la plantilla con otros centrales de un máximo nivel. Su dominio del juego aéreo, su capacidad para corregir al espacio y, sobre todo, su personalidad competitiva lo convierten en un futbolista diferencial en partidos grandes.



Ante un rival como el Atlético, que vive del contacto, de la presión y de castigar cualquier duda, su perfil resulta especialmente valioso. Sin él, el Real Madrid pierde intimidación defensiva y jerarquía. No es solo una cuestión táctica, sino también emocional porque, sobre todo, Rüdiger transmite agresividad bien entendida y orden en los momentos de máxima presión. En un derbi, esos matices suelen marcar la diferencia.

Su renovación en el aire

La situación de Rüdiger no puede analizarse como un hecho aislado. El central alemán ya jugó prácticamente toda la temporada pasada al límite, arrastrando problemas físicos y forzando en momentos clave. Aquello habló bien de su compromiso, pero también dejó señales claras sobre el desgaste de su cuerpo.

Ahora, con su renovación en el aire, la duda es inevitable cuestionarse si es buena idea seguir estirando la cuerda. El Real Madrid no puede permitirse depender de un futbolista que necesita vivir permanentemente en el filo. La fiabilidad es un valor estructural en un central y, desgraciadamente, Rüdiger empieza a generar más incertidumbre de la deseada. Esperar hasta el final es la única vía posible de cara a la Supercopa. El club apurará todas las opciones y el jugador hará lo imposible por estar. Pero, más allá de este derbi, la reflexión es más profunda. El Madrid no puede planificar el futuro confiando en que todo vuelva a salir bien jugando al límite. Porque esta vez, como ahora, las alarmas ya están sonando.

