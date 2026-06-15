Uruguay debuta este lunes ante Arabia Saudita, pero se le ha negado la entrada a suelo mundialista

Este lunes 15 de junio, la selección de Uruguay debuta en el Mundial 2026 enfrentando a su similar de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, sin embargo, está pasando por problemas para poder llegar a territorio mundialista, ya que a su avión se le negó el paso a los Estados Unidos, generando una polémica más.

🚨🇺🇾 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Uruguayan national team's plane was NOT allowed to head to the United States due to administrative issues, even though they play TOMORROW in Miami against Saudi Arabia



A new flight is set to take off in a few hours, but it's total chaos as Marcelo… pic.twitter.com/Q5U93bEbfM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 14, 2026

De acuerdo con el periodista uruguayo Rodrigo Romano, los papeles oficiales de la aeronave no estaban avalados para acceder a suelo norteamericano, tratando de buscar una solución urgente, debido a que su primer partido se acerca. La Garra Charrúa se encuentra en Playa del Carmén, México y debe aterrizar máximo a las 19:00 horas para llegar a tiempo a su enfrentamiento ante Los Halcones Verdes.



“Se está buscando una solución urgente para poder volar de Cancún a Miami pero el avión tiene algunos trámites que no están avalados para el ingreso a suelo estadounidense”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Según lo relatado, el vuelo chárter estaba listo para despegar e ir hacia Miami cuando recibió el aviso desde la terminal aérea que el vuelo no tenía el permiso correspondiente para arribar a los Estados Unidos, todo porque la FIFA no cumplió el requisito formal de solicitar en tiempo y forma la autorización del viaje, tal como lo indica la ley de la nación norteamericana.



Gracias a todo esto, estaría cerca de suspenderse la conferencia de prensa que daría el técnico de La Celeste, el argentino Marcelo Bielsa, junto a uno de los capitánes charrúas, José María Giménez, aunque por ahora esperan que en menos de tres horas se puedan cumplir con los trámites necesarios para reanudar el vuelo. Será en las próximas horas cuando se anuncie si reamente El Loco podrá llevar a cabo la conferencia de prensa en el Hard Rock Stadium.

Antes de toda esta tragedia, la selección uruguaya compartió a través de X las fotografías de cómo sus futbolistas estaban abordando el avión para poder partir hacia su destino, donde se veía a Chema Giménez, Rodrigo Aguirre, Federico Valverde, Darwin Núñez, entre otros más.