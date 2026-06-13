Uruguay vs Arabia Saudita: previa, predicciones y alineaciones

Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El elenco de Marcelo Bielsa pone primera ante un rival de cuidado, que ya sabe lo que es dar la sorpresa en la jornada inicial de un Mundial.

Los sudamericanos llegan al certamen lejos de su mejor momento. No han conseguido ganar en sus últimas cuatro presentaciones (tres empates y una derrota, incluida una goleada ante Estados Unidos) y el clima interno dista de ser ideal. Aún así, es un rival al que siempre hay que respetar y uno que se agranda en las difíciles.

Arabia Saudita, por su parte, llega con el antecedente aún fresco de su inolvidable triunfo sobre Argentina en el estreno de Qatar 2022. Pese a que no pudo conseguir la clasificación luego de esa épica victoria, aquel partido ubicó al seleccionado en el plano del fútbol mundial. El desafío es ahora acceder por segunda vez a la siguiente fase, tal como lo hizo en Estados Unidos 1994.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido del Mundial.

Pronóstico SI

Uruguay encara este partido con la obligación de imponer condiciones desde el inicio. Suele apostar por una presión alta, intensidad constante y ataques verticales, una fórmula que le ha permitido competir de igual a igual contra las mejores selecciones del mundo. Aunque en sus amistosos más recientes no mostró demasiada contundencia ofensiva, cuenta con futbolistas capaces de romper el partido en cualquier momento, como Federico Valverde, Darwin Núñez o Facundo Pellistri.

Arabia Saudita probablemente plantee un encuentro mucho más conservador, con líneas juntas y tratando de aprovechar algún error rival para salir al contragolpe. El problema para los asiáticos es que han mostrado dificultades para sostenerse defensivamente frente a equipos de nivel inferior al de Uruguay, y enfrentar la presión constante de los sudamericanos puede provocar pérdidas peligrosas cerca de su propia área. Imaginamos un partido trabado, pero una vez que se abra, Uruguay saldrá victorioso.

Pronóstico: Uruguay 2 - 0 Arabia Saudita

¿A qué hora se juega Uruguay vs Arabia Saudita?

Ciudad : Miami, Estados Unidos

: Miami, Estados Unidos Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha: lunes 15 de junio

lunes 15 de junio Hora : 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (16/6)

: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (16/6) Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Uruguay y Arabia Saudita

Partidos jugados: 3

3 Uruguay : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Arabia Saudita: 1

Último partido entre ambos: 20/06/2018 - Uruguay 1-0 Arabia Saudita - Mundial 2014, Fase de Grupos

TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSA | KHALED DESOUKI/GettyImages

Últimos 5 partidos

Uruguay Arabia Saudita Argelia 0-0 Uruguay 31/03/26 Arabia Saudita 0-0 Senegal 09/06/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/26 Puerto Rico 0-3 Arabia Saudita 05/06/26 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/25 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 30/05/26 México 0-0 Uruguay 15/11/25 Serbia 2-1 Arabia Saudita 31/03/26 Uzbekistán 1-2 Uruguay 13/10/25 Arabia Saudita 0-4 Egipto 27/03/26

¿Cómo ver Uruguay vs Arabia Saudita por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Uruguay

La principal preocupación en la previa pasa por el estado físico de varios jugadores importantes. Marcelo Bielsa sigue de cerca la evolución de Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Joaquín Piquerez, José María Giménez y Matías Viña, todos ellos con distintas molestias. Los casos de Araújo y De Arrascaeta son los que generan mayor incertidumbre, por lo que el cuerpo técnico esperará hasta último momento antes de definir si estarán disponibles para el debut.

Más allá de esas dudas, Uruguay mantiene una base muy consolidada. Federico Valverde lidera un mediocampo que también cuenta con Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, mientras que Darwin Núñez aparece como la principal referencia ofensiva. Bielsa apostará nuevamente por su característico 4-3-3 de presión alta e intensidad constante, un sistema que convirtió a la Celeste en una de las selecciones más agresivas de las Eliminatorias sudamericanas

Marcelo Bielsa, head coach of Uruguay, looks on prior to the | Nicolò Campo/GettyImages

Posible alineación de Uruguay (4-2-3-1): Muslera; Sanabria, Olivera, Cáceres, Varela; Ugarte, Bentancur, Araújo, Valverde, Viñas; Núñez.

Últimas noticias de Arabia Saudita

Arabia Saudita llega al estreno sin problemas de lesiones, una noticia importante para el DT Georgios Donis. El conjunto asiático mantiene gran parte de la base que ha competido en los últimos grandes torneos y confía en la experiencia de varios referentes para intentar dar la sorpresa en un grupo muy exigente.

El nombre más destacado sigue siendo Salem Al-Dawsari, capitán y gran figura del equipo, recordado por marcar el gol de la histórica victoria frente a Argentina en el Mundial de 2022. A su lado aparecen jugadores importantes como el joven mediocampista Musab Al-Juwayr y el lateral derecho Saud Abdulhamid, actualmente en el fútbol europeo.

Saudi Arabia v Senegal - International Friendly | Ronald Cortes/GettyImages

Posible alineación de Arabia Saudita (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan.