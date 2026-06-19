Uruguay vs Cabo Verde: previa, predicciones y alineaciones

Entra en acción la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Uruguay, que quiere volver a ser condecorada como campeona del mundo después de más de 70 años, se enfrenta a Cabo Verde, que está experimentando por primera vez lo que es participar en dicho certamen.



Durante la primera fecha, los Tiburones Azules tuvieron una complicada misión, ya que debutaron ante España, una de las candidatas a alzar el título, obteniendo como resultado… Por otro lado, La Garra Charrúa se midió con Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, mismo recinto donde jugará ante los africanos, saliendo con un marcador de…



Evidentemente estos dos combinados del Grupo H jamás se han enfrentado, así que se tratará de su primer compromiso oficial como rivales.

Pronóstico SI

Uruguay parte con la etiqueta de favorita, ya que tiene mayor experiencia en estos torneos, además el estilo ofensivo del técnico argentino Marcelo Bielsa es bien conocido, tratando de hacer daño desde el principio, sumado a que tiene jugadores clave como Federico Valverde, Darwin Núñez, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo, Ronald Araujo, Fernando Muslera, entre otros más. La gran desventaja que tiene Cabo Verde es que no tiene rodaje en Copas del Mundo y si bien puede ser considerada una sorpresa o ‘caballo negro’, le faltarían argumentos para poder superar a su rival, así que muy probablemente tratarán de apostar por verse muy sólidos en defensa. Aun así, se vislumbra una victoria para los charrúas, pero no se descarta que los africanos puedan al menos festejar una anotación.



Uruguay 3-1 Cabo Verde

¿A qué hora se juega el Uruguay vs Cabo Verde?

Ciudad: Miami Gardens, Florida

Estadio: Hard Rock Stadium

Fecha: domingo, 21 de junio

Hora: 15 h (EEUU ET), 16 h (EEUU ET), 00 h (España)

Últimos 5 partidos

Uruguay Cabo Verde Arabia Saudita 1-1 Uruguay 15/6/26 España 0-0 Cabo Verde 15/6/26 Argelia 0-0 Uruguay 31/3/26 Cabo Verde 3-0 Serbia 31/5/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/3/26 Cabo Verde 1-1 Finlandia 29/3/26 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/25 Chile 4-2 Cabo Verde 26/3/26 México 0-0 Uruguay 15/10/25 Egipto 1-1 Cabo Verde 17/10/25

¿Cómo ver el Uruguay vs Cabo Verde por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Uruguay

Tras su debut en la justa ante Arabia Saudita donde empataron 1-1, la Garra Charrúa está obligada a ganar a Cabo Verde. Uruguay fue de menos a más durante los 90 minutos y en el 80 igualó el tanto inicial de Al-Amri por medio de Maximiliano Araújo. El equipo de Bielsa quiso ir a por la victoria y tuvo ocasiones para anotar más goles pero el marcador no se movió más.

"Jugamos ante un rival que debíamos superar. Concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Era un partido que teníamos que ganar", dijo el seleccionador de los charrúas.

Yamandú Orsi Farewells Uruguayan National Team Ahead The 2026 FIFA World Cup | Guillermo Legaria/GettyImages

Fede Valverde fue elegido mejor jugador del partido: "La segunda parte mejoramos la mentalidad y la intensidad. El debut y los nervios nos jugaron en contra. En el segundo tiempo hicimos lo que nos pidió el entrenador y mejoramos. Como capitán estoy contento por todo lo que dio el equipo. Me quiero quedar con lo que hicimos para empatar. El apoyo de la gente nos dio mucha energía, le quiero agradecer a todos los que vinieron. Vamos a trabajar mucho para ganar el próximo partido", dijo el centrocampista.

La posible alineación de Uruguay (4-4-1-1): Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez.

Últimas noticias de Cabo Verde

Los Tiburones Azules protagonizaron una de las primeras sorpresas de este Mundial al empatar 0-0 frente a España, en un partido donde su portero Vozinha fue sin duda el mejor del partido con varias paradas clave para que su equipo sumase un punto.

"Significa todo para nuestro país. Hemos mostrado valentía, organización y resiliencia", señaló Bubista, seleccionador de Cabo Verde tras el partido.

Cabo Verde v Serbia - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

La posible alineación de Cabo Verde (4-2-3-1): CJ Dos Santos; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela.

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