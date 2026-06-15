Uzbekistán vs Colombia: previa, predicciones y alineaciones

Con el recuerdo lejano de lo vivido en el Mundial de Brasil 2014, en donde lograron llegar hasta los cuartos de final, con un James Rodríguez en plan grande, al grado de coronarse campeón de goleo y marcar uno de los mejores goles del torneo, la selección de Colombia se prepara para debutar de la mejor manera en el Mundial 2026.

Enfrente tendrá al conjunto de Uzbekistán, quienes seguramente saltarán a la cancha con el objetivo inicial de divertirse y aprovechar al máximo su primera experiencia mundialista, pero también, con el deseo de competir y dar una de las primeras grandes sorpresas en esta copa del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Claramente los colombianos llegan como amplios favoritos para quedarse con los tres puntos y afrontar los duelos ante Portugal y la República Democrática del Congo con mayor tranquilidad. Sin embargo, tampoco se pueden confiar.

Pueden tomar como ejemplo lo vivido por la propia selección de Argentina en Qatar 2022, cuando arrancaron la justa mundialista con una inesperada y sumamente delicada derrota de 2-1 frente al conjunto de Arabia Saudita.

Aun así, la etiqueta de favoritos es incluso una obligación para una selección que aspira a adquirir cada vez mayor jerarquía en esta clase de competencias, por lo tanto, con el debido respeto que se merece el equipo de Uzbekistán, deberían ganar sin mayor complejidad.

Colombia 2-0 Uzbekistán

¿A qué hora se juega el Colombia vs Uzbekistán?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (18/06)

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Uzbekistán

Esta será la primera vez que la selección de Colombia se enfrenta al conjunto de Uzbekistán.

Últimos 5 partidos

Uzbekistán Colombia Países Bajos 2-1 Uzbekistán 8/6/26 Colombia 2-0 Jordania 7/6/26 Canadá 2-0 Uzbekistán 1/6/26 Colombia 3-1 Costa Rica 1/6/26 Uzbekistán 0 (4)-(3) 0 Irán 18/11/25 Colombia 1-3 Francia 29/3/26 Uzbekistán 2-0 Egipto 14/11/25 Croacia 2-1 Colombia 26/3/26 Uzbekistán 1-2 Uruguay 13/10/25 Venezuela 3-6 Colombia 9/9/25

¿Cómo ver el Colombia vs Uzbekistán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Uzbekistán

Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026 | Anvar Ilyasov/GettyImages

No fue hasta 1992 cuando la selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido, apenas un año después de que el país consiguiera la independencia tras el colapso de la Unión Soviética.

En la actualidad, esta nación centroasiática sin salida al mar se prepara para participar en su primer Mundial, un logro extraordinario tanto para un equipo como para un país aún joven en el mundo del fútbol.

Dirigida por Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 2006, gran parte del plantel es desconocido para el público, a excepción de algunos nombres, entre los que destacan el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y el delantero estrella Eldor Shomurodov.

En los papeles, especialmente tras quedar en un grupo difícil junto a potencias como Portugal y Colombia, los 'Lobos Blancos' parecen más presas que depredadores en su debut en el torneo. Pero la Copa del Mundo suele dar lugar a historias de superación, y con un excampeón al mando, todo es posible.

Posible alineación de Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.

Últimas noticias de Colombia

De vuelta al escenario mundialista, Colombia llega con la esperanza de recuperar la confianza y repetir su gran campaña de cuartos de final de hace 12 años en el Mundial de Brasil.

Colombia logró en 2014 su mejor actuación histórica, seguida por una floja performance en 2018 y, por último, no logró clasificar a la edición de 2022. Bajo la dirección técnica de Nestor Lorenzo, la selección recuperó su nivel futbolístico y volvió a consolidarse como una de las mejores de la CONMEBOL, capaz de competir de igual a igual contra otras potencias sudamericanas.

Liderados por el veterano James Rodríguez, un renovado plantel hará su debut contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, partiendo como uno de los dos equipos más fuertes del Grupo K.

Posible alineación de Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez; Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.

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