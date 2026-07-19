¿Va a entregar Donald Trump el trofeo al ganador del Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio, en la ciudad de Nueva Jersey, la selección de Argentina se enfrentará al equipo de España, para el partido correspondiente a la gran final por el Mundial 2026. ¿El bicampeonato de Lionel Messi o la primera de Lamine Yamal? Alguno de estos dos escenarios se volverá realidad al término del compromiso.

Y algo que ocurrirá también cuando culmine la gran final por el campeonato del mundo, es una ceremonia de premiación atípica, o cuando menos distinta a la de los últimos mundiales. Y es que, en esta ocasión, el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, entregará el trofeo a quien resulte ganador en compañía del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

¿Por qué Donald Trump participará en la premiación?

US-POLITICS-TRUMP | MANDEL NGAN/GettyImages

Dejando de lado temas políticos, así como toda esa serie de especulaciones que se han generado alrededor de esta copa del mundo, la razón por la que Gianni Infantino decidió compartir este momento tan especial con el líder máximo de los Estados Unidos, Donald Trump, es porque en dicho país se cerrara esta exitosa competencia.

Donald Trump ya había aparecido en otro evento similar

Si bien es verdad que el fútbol soccer no es el deporte número uno en los Estados Unidos de América, y que, de hecho, el propio mandatario republicano ha manifestado en diversas ocasiones no estar muy relacionado con el juego, en los últimos años se le ha visto muy de cerca en competencias futboleras.

Ya en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes del 2025, celebrada también en tierras norteamericanas, Donald Trump estuvo presente, manteniéndose firme en el escenario mientras los jugadores del Chelsea celebraban el campeonato.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

Al margen de lo que esto pueda representar, es un hecho que Estados Unidos ya no solo no ve con malos ojos el fútbol soccer como deporte, sino que ya lo considera un producto a explotar dentro de una industria que ellos dominan a la perfección: la industria del entretenimiento.

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