A horas del comienzo del Mundial 2026, la controversia en torno a la selección de Irán sigue en aumento.



Si bien los asiáticos ya tenían asegurada su participación en la máxima cita del fútbol tras haber obtenido la clasificación en las Eliminatorias regionales, en los últimos meses surgieron dudas sobre si realmente podría disputar el torneo debido al complejo contexto geopolítico que atraviesa su relación con Estados Unidos.



La situación se volvió especialmente delicada después de la escalada de tensiones entre ambos países durante 2026, lo que generó incertidumbre sobre la emisión de visas para jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico.

¿Va a jugar Irán el Mundial 2026?

La respuesta es sí. El conjunto entrenado por Amir Ghalenoei ya se encuentra en México, donde estará localizada su base.



Las autoridades estadounidenses confirmaron la emisión de visas para los futbolistas iraníes, despejando el principal obstáculo para su presencia en la Copa del Mundo. Sin embargo, varios integrantes de la delegación, incluidos directivos y personal de apoyo, encontraron dificultades para obtener autorización de ingreso, lo que provocó fuertes reclamos por parte de la Federación Iraní de Fútbol.

FBL-WC-2026-IRI | ONER SAN/GettyImages

Como consecuencia de este escenario, Irán decidió trasladar su campamento base desde Arizona a Tijuana, México, una medida aprobada por la FIFA. La selección se entrenará en territorio mexicano y viajará a Estados Unidos únicamente para disputar sus partidos de la fase de grupos, programados en Los Ángeles y Seattle.



La federación iraní considera que esta solución reduce los problemas migratorios y logísticos derivados de las restricciones impuestas por Washington, aunque la situación continúa siendo uno de los temas extradeportivos más comentados de la previa del Mundial 2026.

Grupo G

Irán comparte el Grupo G junto a Bélgica, la cabeza de serie, Egipto y Nueva Zelanda. Se supone que ante los primeros dos debería tenerla complicada pero un triunfo ante los océanicos podría ser posible.



Es decir, aspirar a avanzar de ronda como uno de los mejores terceros no es una utopía. Justamente, el debut será ante los neozelandeces, el próximo lunes.