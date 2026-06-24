¿Va a jugar Neymar el partido de Brasil vs Escocia del Mundial 2026?

Con la clasificación a los 16avos de final prácticamente encaminada, Brasil enfrentará este miércoles a Escocia, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026; el objetivo de la Canarinha pasa por asegurarse el primer puesto de la zona y llegar con confianza al inicio de la siguiente instancia.

En la previa del encuentro, el entrenador Carlo Ancelotti despejó una de las principales incógnitas del equipo y aseguró que Neymar está recuperado y podrá volver a vestir la camiseta de Brasil después de una larga ausencia.

🚨🇧🇷 OFFICIAL: Neymar Jr day at the World Cup, he can play and 100% available. 🔙



“Neymar can play, he’s training very well and he’s ready. I am very happy with him”, says Carlo Ancelotti. ✅ pic.twitter.com/y3ZXOSkTel — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

El delantero no juega con el combinado desde octubre de 2023, cuando sufrió la grave lesión de ligamentos durante las Eliminatorias Sudamericanas. Además, se perdió los dos primeros partidos del Mundial por una molestia en la pantorrilla sufrida en el trascurso de su etapa en el Santos, por lo que todavía no disputó minutos bajo las órdenes del entrenador italiano.

Ancelotti no descarta a Neymar desde el arranque

"Neymar está disponible. Trabajó muy bien durante toda la semana y preparó el partido de la mejor manera. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente porque su calidad puede ayudarnos mucho", explicó el técnico.

Aunque evitó adelantar si será titular, dejó en claro que cuenta con él como una alternativa importante para un partido que puede definir el rumbo de Brasil en la Copa del Mundo.

La Verdeamarela llega a esta última jornada con la obligación de ganar para asegurarse el liderazgo del Grupo C sin depender de otros resultados. Marruecos, su principal perseguidor, se enfrentará a Haití en simultáneo.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

"Tenemos que mantener la intensidad, ser precisos con la pelota y evitar pérdidas innecesarias. El equipo está creciendo partido a partido y confío en que seguirá mejorando", sostuvo Ancelotti.

Si finalmente Neymar ingresa ante Escocia, podría volver a ser una pieza disponible para una selección que aspira a recuperar protagonismo en la pelea por el título mundial.