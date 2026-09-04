Valencia vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Es todo alegría para el Barcelona de Hansi Flick desde el inicio de LaLiga 2026/27. En tres partidos consiguió los nueve puntos y un saldo de 12 goles a favor y únicamente dos en contra. Ahora, a las puertas del debut en la Champions League, le tocará viajar para enfrentar al Valencia este domingo en Mestalla. Los Chés, en cambio, comenzaron con un empate sin goles contra el Celta y luego encadenaron dos derrotas, la última por 3-1 frente al RC Deportivo. Los dos buscarán objetivos diferentes este fin de semana, los culés prolongar su inicio perfecto y los valencianos conseguir su primera victoria del campeonato.

A continuación, todo lo que tenes que saber de cara al partido de este fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

El Barça tiene todas las de ganar en el Mestalla. Los de Hansi Flick llegan con nueve de nueve puntos y 12 tantos a favor, ademas de dos delanteros goleadores como lo son Raphinha y Lamine Yamal. El Valencia, si bien mostró mejores números de los que refleja su único punto en la tabla, tiene muchas fallas defensivas que pueden jugarle en contra el domingo. Si los culés consiguen encontrar espacios entre la línea de cinco defensores, entonces los locales estarán en problemas.

Valencia 0-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Valencia vs Barcelona?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Mestalla

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 8:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Barcelona (últimos 5 enfrentamientos)

Valencia: 1

1 Empates : 0

: 0 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 23/5/2026 - Valencia 3-1 Barcelona- Fecha 38, LaLiga 2025/26

Últimos 5 partidos

Valencia Barcelona RC Deportivo 3-1 Valencia 30/8/2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026 Valencia 0-1 Real Betis 25/8/2026 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/8/2026 Valencia 0-0 Celta de Vigo 22/8/2026 Elche 0-5 Barcelona 23/8/2026 Hércules 0-2 Valencia 13/8/2026 Barcelona 2-1 Al Ahly 19/8/2026 Valencia 0-1 Teruel 12/8/2026 Basilea 2-5 Barcelona 16/8/2026

¿Cómo ver el Valencia vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Valencia

Carlos Corberan, Valencia | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Valencia llega a la cuarta jornada con un punto de nueve posibles luego de caer 3-1 en su visita al RC Deportivo. Los de Carlos Corberán quedaron 2-0 abajo en los primeros 17 minutos por un autogol de César Tárrega y un tanto de Pierre-Emerick Aubameyang. Umar Sadiq descontó poco después, pero otro gol en propia puerta, esta vez de Mouctar Diakhaby, terminó de definir el encuentro.

El arranque del equipo aumentó la presión alrededor del DT, aunque desde la dirigencia respaldaron su continuidad. Ron Gourlay recordó que el técnico renovó el 6 de julio y ratificó el apoyo de la institución. "Carlos es la persona adecuada para llevar este proyecto adelante", expresó el CEO. Consultado sobre su futuro durante la temporada, redobló la apuesta. "El entrenador tiene todo el apoyo del club, del propietario y el mío. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto", afirmó.

Gourlay también defendió el mercado de pases de los Chés, que incorporaron nueve futbolistas durante el verano. La lesión de Umar Sadiq en el último día impidió modificar los planes ofensivos y el dirigente rechazó cuestionamientos por no haber incorporado otro delantero. "Hasta que se lesionó Sadiq no necesitábamos un delantero y eso ocurrió en el último día del mercado de fichajes. ¿Si me avergüenza? No. No veo el motivo", dijo.

Posible alineación del Valencia contra el Barcelona (5-3-2): Stole Dimitrievski; José Luis Gaya, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Arnau Martínez, Pablo Maffeo; Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra; Ryunosuke Sato, Hugo Duro.

Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

El Barça llega con nueve puntos de los nueve disponibles después de vencer 5-2 al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El equipo de Flick empezó perdiendo por el gol de Sergio Camello, pero Raphinha y Yamal dieron vuelta el marcador rápidamente. Un autogol de Florian Lejeune amplió la ventaja, Camello volvió a descontar y Raphinha y Lamine completaron la goleada. El brasileño suma cinco goles y una asistencia en los primeros tres partidos ligueros.

Flick encontró en Raphinha una alternativa para ocupar la posición de delantero durante este comienzo de temporada. El futbolista llegó al club como extremo y sus números no hicieron más que aumentar desde la llegada del DT alemán. Marcó 34 goles y dio 26 asistencias durante la primera etapa de Flick, y cerró el 2025/26 con 21 tantos y ocho pases de gol en 33 encuentros.

Durante la semana tuvo lugar el primer entrenamiento de Gabriel Jesus como futbolista culé. El ahora ex Arsenal llegó en el último día del mercado, fue presentado el martes y este jueves trabajó parcialmente junto al grupo. Gavi también participó parcialmente de la práctica luego de superar el golpe sufrido contra el Elche que lo dejó fuera de los partidos contra el Athletic Club y el Rayo.

Los culés no sumaron lesionados, pero Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen en la enfermería. Rodri podría tener su primera titularidad, a pesar de que Marc Bernal viene respondiendo bien. El Mestalla le sienta bien al Barça en la última década. En sus últimas diez visitas ligueras registró cinco victorias, tres empates y dos derrotas. La última caída ocurrió en mayo, cuando el Valencia ganó 3-1 ante unos culés que ya se habían proclamado campeones de LaLiga.

Posible alineación del Barcelona contra el Valencia (4-3-3): Joan García; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Karim Adeyemi.

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