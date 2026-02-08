Valencia vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se llevará a cabo la correspondiente Jornada 23 de LaLiga 2025/26, en la que el Real Madrid visitará a uno de los peores equipos de la campaña, el Valencia, equipo que cuenta con solamente 23 unidades y ocupa la plaza 16 de la clasificación general.

Los naranjeros vienen de caer en sus últimos dos partidos en todas las competiciones ante Athletic Club y Real Betis, en el torneo copero y liguero, respectivamente.

Mientras, que el cuadro blanco llega con seis partidos en fila con victoria en el torneo doméstico siendo escoltas del FC Barcelona a solo un punto con 54 unidades en 22 compromisos.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro blanco en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible.

¿A qué hora se juega el Valencia vs Real Madrid?

Ciudad : Valencia, España

: Valencia, España Estadio : Mestalla

: Mestalla Fecha : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

El Estadio Mestalla será la sede del juego | Europa Press Sports/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Real Madrid (Últimos cinco partidos)

Valencia : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Real Madrid: 3

Último partido entre ambos: 01/11/25 - Real Madrid 4-0 Valencia - LaLiga

Últimos 5 partidos

Valencia Real Madrid Valencia 1-2 Athletic 04/02/26 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano 01/02/26 Real Betis 2-1 Valencia 01/02/26 Benfica 4-2 Real Madrid 28/01/26 Valencia 3-2 Espanyol 24/01/26 Villarreal 0-2 Real Madrid 24/01/26 Getafe 0-1 Valencia 18/01/26 Real Madrid 6-1 Monaco 20/01/26 Burgos 0-2 Valencia 15/01/26 Real Madrid 2-0 Levante 17/01/26

¿Cómo ver el Valencia vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports México, Sky+ e Izzi España DAZN España y Movistar+

Últimas noticias del Valencia

🦇 "CORBERÁN es el ENTRENADOR".



🗣️ Ron Gourlay, CEO del Valencia, insiste en la confianza en el entrenador pese a la mala situación. pic.twitter.com/DHnljaOnYX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2026

Ron Gourlay, CEO del Valencia salió el pasado jueves 5 de febrero a respaldar el entrenador Carlos Corberán tras los recientes resultados. “El entrenador siempre es el objetivo fácil”, dijo el ejecutivo escocés en una comparecencia con traducción consecutiva.

“Asumo toda responsabilidad como representante del club. No se trata solo del entrenador o jugadores. Todos somos responsables. Este club necesita estabilidad siguiendo y trazando este camino”, expresó Ron.

Posible alineación del Valencia (4-4-3): Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete, José Luis Gayà; Luiis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Arnaut Danju; Hugo Duro y Lucas Beltrán.

Últimas noticias del Real Madrid

🚨 PROBLEMAS EN MADRID 🚨



Vinicius y Bellingham no estarán en la visita del Real Madrid a Valencia.



El brasileño recibió su quinta tarjeta amarilla y no podrá estar en el compromiso mientras que el inglés tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. pic.twitter.com/axidkeTfew — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 2, 2026

Vinicius Jr. no estará en Mestalla, el atacante brasileño no jugará ante el Valencia tras ver una amarilla que conlleva sanción por acumulación, lsu quinto cartón preventivo en la campaña de liga. Una ausencia significativa en un escenario especialmente hostil para el jugador del Real Madrid, convertido en uno de los campos más incómodos de su carrera.

Durante una sustitución del Rayo Vallecano, Vinicius se impacientó al considerar que Ilias Akhomach estaba perdiendo tiempo al abandonar el terreno de juego. El brasileño acudió a empujarle, lo que derivó en un cruce de palabras entre ambos futbolistas. El árbitro resolvió la situación mostrando amarilla a ambos.

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Mastantuono, Guler, Tchouaméni, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera que el cuadro merengue vaya recuperando a la mayoría de sus elementos que tenía lesionados en la previa del partido, a pesar de que puedan jugar o no, el momento del equipo es ampliamente superior a los valencianos.

Los de Arbeloa acumulan seis partidos en fila con triunfo y siguen pisándole los talones a los culés, por lo que no debería ser algo complejo llevarse los tres puntos del Mestalla.

Valencia 0-2 Real Madrid.