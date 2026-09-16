Valverde respalda a Diomandé tras su actuación con el Real Madrid ante el Elche

Federico Valverde no dudó en elogiar a Yan Diomandé después del partido que el Real Madrid disputó este martes frente al Elche, correspondiente a la fecha seis de LaLiga 2026/27. El mediocampista puso el foco en las cualidades del delantero y dejó claro que dentro del vestuario existe plena confianza en su capacidad para marcar diferencias.

“Yan Diomandé es un jugador que tiene todas las cualidades que quieres cuando está en un uno contra uno frente al defensor”, señaló el uruguayo al analizar las características de su compañero.

🚨 Fede Valverde: “Yan Diomandé is a player who has all the qualities you want when he’s in a 1v1 against the defender”.



“I trust him, we all trust him, and we know that he will get a chance to score or assist”. pic.twitter.com/rp9wR3z54E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2026

Valverde destacó especialmente la capacidad del juvenil para enfrentarse a los defensores en situaciones individuales, una de las herramientas que pueden darle al conjunto madridista más variantes en ataque durante la temporada.

Una asistencia que llamó la atención

En una acción protagonizada por Diomandé durante el encuentro ante el Elche, el delantero encontró a Kylian Mbappé con un pase de gran precisión y dejó al francés en una posición favorable para finalizar la jugada.

Valverde calificó esa asistencia como “espectacular” y volvió a remarcar la confianza que existe en el futbolista. “Confío en él, todos confiamos en él, y sabemos que tendrá una oportunidad para marcar o asistir”, afirmó.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Esa asociación con Mbappé también representa un aspecto relevante para el Real Madrid, especialmente por la capacidad del francés para convertir en gol las situaciones que recibe cerca del área.

Confianza para lo que viene

Más allá de una jugada puntual, el mediocampista considera que Diomandé cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en una pieza capaz de generar ocasiones y aportar tanto en la definición como en la creación.

Con la temporada todavía en sus primeras etapas, el futbolista marfileño tendrá por delante el desafío de transformar esa confianza en actuaciones decisivas que pueden resultar importantes en los próximos compromisos, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, del conjunto dirigido por José Mourinho.

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