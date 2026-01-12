Van de Ven suena como una opción para reforzar la defensa del FC Barcelona

El FC Barcelona sigue moviéndose con cautela, pero también con ambición, de cara a la planificación del próximo proyecto deportivo. Una de las prioridades marcadas en rojo por la dirección deportiva es reforzar el eje de la defensa, incorporando un central de garantías que pueda marcar diferencias desde el primer día. En ese contexto, el nombre de Micky van de Ven empieza a ganar peso en la agenda azulgrana.

El internacional neerlandés, actualmente en las filas del Tottenham, tiene decidido cambiar de aires este verano. Su intención es abandonar tanto el club londinense como la Premier League, y el Barça aparece como un destino que encaja plenamente en sus planes deportivos.

Un mercado complicado… pero con margen de maniobra

En los despachos del Camp Nou son conscientes de que el mercado de centrales, especialmente los de perfil zurdo, es uno de los más competitivos. El club ha valorado distintas alternativas en los últimos meses, con perfiles contrastados en ligas de primer nivel. Sin embargo, los precios y la fuerte competencia han obligado a afinar mucho más la puntería.

Aunque la entidad blaugrana no atraviesa un escenario económico holgado, existe la convicción de que se podrá afrontar una operación relevante, ya sea ajustando la estructura del pago o explorando fórmulas creativas. En este contexto, algunos futbolistas podrían priorizar el proyecto deportivo del Barça por encima de otras ofertas más lucrativas.

Van de Ven, un perfil que encaja en la idea del Barça

Ahí es donde aparece con fuerza la figura de Van de Ven. A sus 24 años, el defensor neerlandés reúne varias características muy valoradas por el cuerpo técnico: es zurdo, rápido al corte, fiable en campo abierto y con buena salida de balón, un aspecto clave para el estilo azulgrana. Además, puede adaptarse puntualmente al lateral izquierdo, lo que añade versatilidad a la plantilla.

Desde Inglaterra destacan que el jugador considera cerrada su etapa en el Tottenham y que su deseo de salir es firme. El club londinense no es sencillo a la hora de negociar, pero también es consciente de la voluntad del futbolista, un factor que puede resultar decisivo.

Trayectoria ascendente y precio elevado, pero asumible

Van de Ven aterrizó en el Tottenham en 2023 procedente del Wolfsburgo, en una operación cercana a los 40 millones de euros. Formado en el Volendam y consolidado en la Bundesliga, su rendimiento en la Premier le ha convertido en uno de los pilares defensivos del equipo. Actualmente, su valor de mercado ronda los 65 millones, una cifra elevada, aunque inferior a la de otros objetivos que maneja el Barça.

Además, desde el entorno del jugador se apunta que, en caso de traspaso, el Tottenham preferiría vender fuera de Inglaterra, lo que podría jugar a favor del conjunto catalán frente a posibles competidores de la Premier.

Un guiño al pasado azulgrana

Como detalle que no pasa desapercibido, Van de Ven ha reconocido recientemente que Carles Puyol es su gran referente futbolístico, destacando su liderazgo, intensidad y compromiso con el Barça. Un guiño que, sin ser decisivo, refuerza la conexión emocional del futbolista con el club.

Con otras vías prácticamente descartadas o muy encarecidas, el central neerlandés gana enteros como una alternativa sólida y realista. Su nombre sigue subrayado en la lista de la dirección deportiva, a la espera de que el mercado y los movimientos estratégicos terminen de encajar las piezas.

