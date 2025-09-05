Víctor Guzmán ofrece detalles sobre su salida de Chivas

Víctor Guzmán debe ser uno de los jugadores más decepcionantes en la historia de Chivas. El jugador ha vivido tres etapas dentro del cuadro de la Liga MX y por diversas razones, en cada una de ellas su rendimiento dentro del terreno de juego no ha estado a la altura de la expectativa.

Las más reciente ha terminado este verano una vez que Chivas ha dado salida al jugador con destino a Pachuca. Ahora, es el mismo Guzmán quien afirma que la decisión de dicho movimiento a Tuzos ha sido totalmente del club.

Ni Milito sabía sobre su salida. ❌🐐



Lo que reveló el 'Pocho' sobre su salida de Chivas está para pensarse, el ex del Rebaño confesó que todo lo hicieron a sus espaldas. 😨🤯



Así lo contó 👉https://t.co/xlXeuywue8 pic.twitter.com/5NiNpVelgQ — Esto en Línea (@estoenlinea) September 4, 2025

yo me entero por mi representante en pretemporada (con Chivas). Me marca y me dice que el mercado se iba a cerrar para el Mundial de Clubes y que Pachuca estaba interesado en mí. Le dije: ¿Qué está pasando?’ Si el dueño y los directivos están comiendo aquí al lado y no me han dicho nada. Víctor Guzmán

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Guzmán aseguró que luego de una charla con Gabriel Milito, el técnico le afirmó que no tenía detalles sobre la posible salida del jugador luego de la pretemporada.

Me dijo que él no tenía ni idea de lo que pasaba, dice: ‘yo soy muy recto y les dije las cosas cuando llegué. Aquí cada quien se gana su lugar. Ahora yo te digo, en verdad, que no sé nada'. Víctor Guzmán

El jugador afirma que más allá de no ser consultado, aceptó la decisión y entiende que su salida no fue negativa.

De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan por un año y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que no voy a comentar, pero ahí yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca'. Gabriel Milito

Más noticias sobre la Liga MX