Víctor Manuel Vucetich se muestra conforme con el empate en el duelo ante Monterrey

Este fin de semana se jugó una nueva edición del clásico regio. La misma fue decepcionante tanto en la calidad del juego que se mostró sobre el césped, así como en el marcador final, mismo que no pudo ir más allá de un empate sin goles.

Tras el cotejo, el técnico de los Tigres, Víctor Manuel Vucetich, ofreció declaraciones a través de las cuales calificó el empate como un buen resultado para los suyos.

¡LO QUE NECESITAN PARA CLASIFICAR! 🐅



Víctor Manuel Vucetich menciona la mala situación en la que se encuentran los Tigres, destacando las incorporaciones de aquellos jugadores que vienen de estar lesionados y los refuerzos.



📹 Roberto Flores pic.twitter.com/iSJSUnifl6 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 13, 2026

Yo creo como que es otro partido más que no hemos perdido y que no hemos aceptado gol. Yo creo que lo veo desde el ángulo positivo y no del negativo, y, pero lo que se mostró en la cancha es completamente distinto. Y me deja muy tranquilo, porque el equipo hoy mostró, recuperó la actitud. Tuvo una idea muy firme en ir hacia el frente y buscar el resultado, ¿no? Por un partido difícil. Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel entiende que el equipo no se puede dejar más puntos en el camino si es que se quiere meter a la liguilla, puesto del cual, hoy están fuera.

Sí, sabemos que que la forma de poder, en un momento, seguir consiguiendo los puntos y tener aspiraciones es ganándolo. Hoy intentamos ganar, luchamos, tuvimos oportunidades para poder ganar. Creo que jugamos una cancha muy difícil, y en la suma y en la recuperación del estado anímico, en la recuperación de jugadores que vienen lesionados, porque carentes en algunas posiciones, En los refuerzos que se acaban de incorporar, creo que es un, hoy día es un grato sabor de boca lo que lo que tenemos y lo que aspiramos. Víctor Manuel Vucetich

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para cerrar, el técnico afirmó que Tigres apelará la expulsión de Diego Lainez, quien fue echado por un presunta agresión a Orbelín Pineda, versión que Vucetich descarta.

El conato de bronca que se presentó al último, creo que es una situación, a lo mejor, distinta por de lo que se puede haber pensado. Porque Lainez va a separar, estoy platicando él y le dice: voy a platicar a Orbelín que ya se tranquilizara, que no, como son amigos, esto lo comento, porque, a lo mejor, sí puede interpretar mal, son amigos y le están diciendo ya que se calme, y Arteaga fue el que vino y llegó y lo agarró del cuello. Incluso, trae rasgones, pellizcos o de jaloneos muy fuertes, uno en la parte de la costilla y otro en la parte de aquí de la garganta abajo, de que fue jaloneado, y Lainez iba con la intención de separar simple y sencillamente. El árbitro, a lo mejor, consideró que intentó agredir o no sé qué. Entonces, no sé, a lo mejor desconoce que tienen amistad y que entre Lainez y Orbelín, y lo toma de una manera, lo mejor, negativa. Víctor Manuel Vucetich

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