Víctor Velázquez habla sobre el futuro estadio de Cruz Azul

Para nadie es un secreto que el actual presidente de Cruz Azul trabaja en la construcción de un nuevo estadio para el cuadro de La Noria. Sin embargo, el progreso no ha llegado dentro de lo esperado, pues en esencia y como se presentó el plan en su origen, en estas fechas el estadio ya tendría que estar a meses del cien por ciento de su edificación.

Más allá de esta situación, el propio Víctor Velázquez ha declarado que nada ha cambiado dentro de las intenciones de construir la nueva casa del club. El presidente afirma que es el legado que desea dejar para la institución más allá de los logros deportivos.

¡EL GRAN PENDIENTE DE LA MÁQUINA!🏟🚂



Uno de los grandes pendientes en Cruz Azul es el estadio y hoy, durante la presentación del proyecto Nación Azul, el presidente Víctor Velázquez, abordó dicho tema y aseguró que la demora en la construcción del nuevo estadio se debe a una… pic.twitter.com/wO5EdqsCPN — MedioTiempo (@mediotiempo) September 1, 2026

Preguntan por el estadio. Seguimos trabajando para ya próximamente tenerlo. Es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución, sobre todo, prioritarios. No ha sido fácil, principalmente por los terrenos, pero siempre a donde vamos nos preguntan. Efectivamente, ya tenemos varias opciones. Solamente falta ya irlas concretando; en lo personal, soy de los que más tengo esa prioridad, porque quiero dejar un legado en Cruz Azul, dejarle un estadio a la afición, a la institución, y es algo que sí me quita el sueño realmente. Víctor Velázquez

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Velázquez cerró diálogo con respecto de este tema afirmando que la demora se debe a las complicaciones que ha encontrado el club para conseguir un terreno abierto que cumpla con todos los requisitos, desde lo legal, hasta lo comercial.

Lo del estadio, y no es por echar culpas. Hace 30 años había terrenos por todos lados. Las regulaciones aquí en la zona metropolitana no eran tan estrictas como ahora. Que si donde vas a poner el estadio ya se reúnen todos los vecinos y te dicen: ‘Te vas a acabar el agua, nos vas a generar más tráfico, tránsito’. Entonces, es bien complicado, y eso es lo que nos ha demorado mucho en tomar una decisión. Esa ha sido la gran disyuntiva y el gran problema. Víctor Velázquez