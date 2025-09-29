Video: antes del descanso, Domingo Blanco adelanta a Xolos ante Cruz Azul

Este domingo en el Estadio Caliente, en el cierre de la Jornada 11 de la Liga MX, Xolos de Tijuana está venciendo 1-0 a Cruz Azul, con tanto del argentino Domingo Blanco al minuto 45+3, en un duelo que sirvió para despedir del mundo del fútbol al veterano arquero José de Jesús Corona, quien abandonó el campo al minuto 10 para darle entrada a Toño Rodríguez.

¡Gooool de @Xolos!



Domingo Blanco adelanta a los del 'Loco' Abreu a pocos minutos de irse al medio tiempo



45' 🐕1-0🚂 pic.twitter.com/FNq35aTZ3L — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

Ya corría el tiempo añadido cuando Blanco se adentró en el área, eludió la marca del defensa argentino Gonzalo Piovi, que al parecer no quiso cometer una falta ya que le faltó convicción en la disputa, para luego sacar un disparo que corrió con la suerte de ser desviado por Erik Lira para cambiarle la ruta al arquero colombiano Kevin Mier que no pudo hacer nada.

Y luego dicen que los árbitros no acuchillan a la máquina cementera!!!! 🤬

Tristísimo lo de este árbitro sin criterio y con esta expulsión inclina el partido a favor del equipo del casino pero sobre todo mancha el homenaje de Xolos a Don José de Jesús Corona.



Xolos 0-0 #CruzAzul pic.twitter.com/ZQq4b46XhM — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) September 29, 2025

Antes de que Chuy se marchara del terreno de juego, La Máquina Celeste se quedó con diez hombres por la expulsión del joven defensa Jorge Rodarte, tras un pisotón sobre el ecuatoriano Adonis Preciado, lo que arruinó el plan del técnico argentino Nicolás Larcamón para ir acumulando minutos en la regla de menores.

Así fue el homenaje de Cruz Azul y Xolos de Tijuana a José de Jesús Corona: todos vestidos de porteros. pic.twitter.com/MzEaNDzfSG — Videos del Futbol Mexicano (@Videos_FutbolMX) September 29, 2025

A los 19 minutos, el jamaicano Shamar Nicholson tuvo un remate de cabeza y luego Iván Tona tuvo un remate de derecha que fue detenido por el arquero. Sumado a ello, al 21’, el camerunés Frank Boya no fue acertado en un cabezazo que se perdió por la izquierda.

¡GRACIAS POR TODO, 'CHUY' CORONA!👏🥺



🧤José de Jesús Corona abandona la cancha por Toño Rodríguez, cuelga los guantes y dice ADIÓS al futbol profesional.



Se va una leyenda del futbol mexicano🇲🇽. pic.twitter.com/By29vEtVYY — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

Los visitantes también tuvieron sus acercamientos. Al 22’, el uruguayo Gabriel Fernández remató con la derecha desde fuera del área sin poder darle la dirección necesaria hacia el arco. Después, al 36’, Jorge Sánchez tuvo un disparo desde el centro del área que fue rechazado.