Video: antes del descanso, Domingo Blanco adelanta a Xolos ante Cruz Azul
Este domingo en el Estadio Caliente, en el cierre de la Jornada 11 de la Liga MX, Xolos de Tijuana está venciendo 1-0 a Cruz Azul, con tanto del argentino Domingo Blanco al minuto 45+3, en un duelo que sirvió para despedir del mundo del fútbol al veterano arquero José de Jesús Corona, quien abandonó el campo al minuto 10 para darle entrada a Toño Rodríguez.
Ya corría el tiempo añadido cuando Blanco se adentró en el área, eludió la marca del defensa argentino Gonzalo Piovi, que al parecer no quiso cometer una falta ya que le faltó convicción en la disputa, para luego sacar un disparo que corrió con la suerte de ser desviado por Erik Lira para cambiarle la ruta al arquero colombiano Kevin Mier que no pudo hacer nada.
Antes de que Chuy se marchara del terreno de juego, La Máquina Celeste se quedó con diez hombres por la expulsión del joven defensa Jorge Rodarte, tras un pisotón sobre el ecuatoriano Adonis Preciado, lo que arruinó el plan del técnico argentino Nicolás Larcamón para ir acumulando minutos en la regla de menores.
A los 19 minutos, el jamaicano Shamar Nicholson tuvo un remate de cabeza y luego Iván Tona tuvo un remate de derecha que fue detenido por el arquero. Sumado a ello, al 21’, el camerunés Frank Boya no fue acertado en un cabezazo que se perdió por la izquierda.
Los visitantes también tuvieron sus acercamientos. Al 22’, el uruguayo Gabriel Fernández remató con la derecha desde fuera del área sin poder darle la dirección necesaria hacia el arco. Después, al 36’, Jorge Sánchez tuvo un disparo desde el centro del área que fue rechazado.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.