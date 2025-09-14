Después de mucho insistir e insistir sobre el arco rival, el Futbol Club Barcelona marcó el uno por cero frente al Valencia en esta Jornada 4 de LaLiga en el Estadi Johan Cruyff, tanto obra de Fermín López al minuto 29 del encuentro.

El conjunto culé había eclipsado la pelota con una posesión superior al 70% y mientras tenían la pelota y la transitaban desde su propio campo, apareció Pau Cubarsí desde su propio campo para servirle una pelota a Ferran Torres, quien de primera intención sirvió la pelota ante el movimiento de Fermín.

Fue así que el atacante blaugrana se enfiló hacia el marco de Julen Agirrezabala y ante el achique y también sin mucho ángulo para sacar un disparo, simplemente disparó de pierna derecha para así poner el primero de la tarde y también su primero en esta campaña.