Video: así fue el gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs Valencia
Después de mucho insistir e insistir sobre el arco rival, el Futbol Club Barcelona marcó el uno por cero frente al Valencia en esta Jornada 4 de LaLiga en el Estadi Johan Cruyff, tanto obra de Fermín López al minuto 29 del encuentro.
El conjunto culé había eclipsado la pelota con una posesión superior al 70% y mientras tenían la pelota y la transitaban desde su propio campo, apareció Pau Cubarsí desde su propio campo para servirle una pelota a Ferran Torres, quien de primera intención sirvió la pelota ante el movimiento de Fermín.
Fue así que el atacante blaugrana se enfiló hacia el marco de Julen Agirrezabala y ante el achique y también sin mucho ángulo para sacar un disparo, simplemente disparó de pierna derecha para así poner el primero de la tarde y también su primero en esta campaña.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.