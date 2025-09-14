Video: Chivas da la sorpresa al pegarle 1-2 al América en el Clásico Nacional con goles del ‘Piojo’ y la ‘Hormiga’

El Clásico Nacional del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, se pintó de rojiblanco, ya que las Chivas dieron la sorpresa de la Jornada 8 al derrotar 1-2 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, gracias a las anotaciones de Roberto Alvarado y Armando González, con el mexicoamericano Alejandro Zendejas descontando.

¿NO QUE PURO TRÁMITE? 🥱



Chivas gana el Clásico Nacional ante un América con todas sus figuras 🐐



Piojo Alvarado y la Hormiga González pintaron la noche rojiblanca 🔴⚪️ pic.twitter.com/ZFH5U9ub2m — SoyReferee (@SoyReferee) September 14, 2025

En el primer tiempo, el español Álvaro Fidalgo tuvo un choque de rodillas con Miguel Gómez, lo que le dejó molestias y aunque pudo continuar en el compromiso, ya no volvió para el complemento, luciendo una bolsa de hielo en la rodilla, en espera de conocer el reporte médico oficial.

Álvaro Fidalgo salio a la banca con una bolsa de hielo en la rodilla, esperamos en las próximas horas el diagnóstico qué no sea grave y solo sea una molesta pic.twitter.com/gVwajrHJvL — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 14, 2025

Para el segundo tiempo, al minuto 63’, llegó el tanto del Rebaño Sagrado. Érick Gutiérrez mandó un centro raso peligroso que terminó conectado El Piojo Alvarado. La mala noticia para los tapatíos es que su delantero sufrió una desafortunada lesión a causa del césped, teniendo que abandonar al 78’, aparte previo a ello, Miguel Gómez también dijo adiós por lesión al 58’, lo mismo que el defensa uruguayo Sebastián Cáceres al 69’.

En el 88’, La Hormiga González tomó la pelota desde tres cuartos del campo, avanzó varios metros hasta merodear el área rival, encaró al chileno Igor Lichnovsky y lo eludió para soltar un remate raso que no alcanzó Luis Malagón.

Cuando parecía que todo estaba condenado, el árbitro añadió más de 15 minutos de añadido tras una trifulca que se armó. Ese tiempo llevó a que Alex Zendejas descontará al 90+8’ a través de un tiro libre, lo que daba esperanzas a los Millonetas, sin embargo, aunque tuvieron acercamientos no pudieron lograr el cometido de igualar la pizarra.

Con estos resultados, el Club América se quedó en el tercer peldaño de la tabla general con 17 unidades, mientras las Chivas Rayadas escalaron hasta el onceavo lugar con siete puntos, quedando a cinco puntos del octavo sitio.