Video: con diez hombres, Chivas fue goleado 0-3 por Toluca en el Akron y sumó su quinta derrota del Apertura 2025
Chivas volvió al camino de la derrota, ya que fue goleado 0-3 por Toluca en el Estadio Akron, tras dos asistencias y un tanto de su ex, Alexis Vega, sumado a las dianas del portugués Paulinho Dias y Jesús Gallardo, sin olvidar que Rubén ‘Oso’ González se fue expulsado en el arranque del complemento por una falta sobre Vega tras la revisión del árbitro Marco Ortiz en el VAR.
A falta de 20 minutos para concluir el encuentro, los Diablos Rojos también se quedaron con diez elementos por la expulsión del uruguayo Bruno Méndez. Al minuto 70, Diego Campillo cometió una fuerte entrada sobre Paulinho, provocando que el charrúa llegara a reclamarle con todo al Gato, que optó por echarlo.
No obstante, estuvo más cerca de llegar otro tanto escarlata, ya que al minuto 78 vino un contragolpe del paraguayo Robert Morales, luego de un grosero error de Gilberto Sepúlveda, que acababa de ingresar, mas el arquero Raúl Rangel pudo detener el remate con el pecho.
De nueva cuenta y tras haber causado el contragolpe del tercer tanto, Javier Hernández mostró que está lejos de ser lo que una vez fue. En un tiro de esquina al 81’, El Tiba cabeceó primero y Chicharito llegó para poner un segundo cabezazo, pero pese a estar frente al arco mandó la pelota por un lado.
Para el 85’, vino otra oportunidad para el vigente campeón de la Liga MX. Juan Pablo Domínguez probó un disparo lejano que El Tala desvió. En el añadido, el mexicoamericano Cade Cowell estuvo cerca de descontar, pero Luis García detuvo su remate.
