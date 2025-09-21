Video: Dani Olmo firma un partidazo y anota el 3-0 del Barcelona sobre el Getafe
Dani Olmo acaba de coronar un partido de ensueño en esta Jornada 5 de LaLiga 2025/26 y es que marcó el tercer tanto del Futbol Club Barcelona sobre el Getafe a los 62 minutos del encuentro disputado en el Estadi Johan Cruyff.
El media punta español hizo el tres por cero frente a los Getas, esto precedido de una jugada en la que Marc Casadó filtró un balón ante el movimiento de Marcus Rashford, quien le ganó en velocidad a la zaga azulona y fue así que quedó solo para servirle la pelota a su compañero.
Desde el fondo de la cancha el inglés tiró una diagonal ante la llegada de tres de sus compañeros y ahí apareció Olmo, completamente solo un metro delante de la media luna para disparar de primera intención con el marco abierto. Con esto llegó a dos participaciones de gol en el encuentro, ya que en el primer tiempo dio una asistencia de taquito.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.