Dani Olmo acaba de coronar un partido de ensueño en esta Jornada 5 de LaLiga 2025/26 y es que marcó el tercer tanto del Futbol Club Barcelona sobre el Getafe a los 62 minutos del encuentro disputado en el Estadi Johan Cruyff.

El media punta español hizo el tres por cero frente a los Getas, esto precedido de una jugada en la que Marc Casadó filtró un balón ante el movimiento de Marcus Rashford, quien le ganó en velocidad a la zaga azulona y fue así que quedó solo para servirle la pelota a su compañero.

Desde el fondo de la cancha el inglés tiró una diagonal ante la llegada de tres de sus compañeros y ahí apareció Olmo, completamente solo un metro delante de la media luna para disparar de primera intención con el marco abierto. Con esto llegó a dos participaciones de gol en el encuentro, ya que en el primer tiempo dio una asistencia de taquito.