Video: doblete fugaz de Mbappé para el 4-1 del Real Madrid ante el Levante

El francés cambió por gol un penal con un tiro lleno de categoría y dejó en el camino al arquero para el cuarto.
El Real Madrid es líder absoluto de LaLiga: le gana 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia y ostenta la cima de la tabla de posiciones con puntaje ideal, 18 puntos sobre 18 posibles.

El primero del francés fue el tercero de su equipo y llegó de penal: cambió por gol una pena máxima ejecutando de Panenka, dejando a Matt Ryan desparramado en el arco y haciendo delirar a los fanáticos merengues a lo largo y ancho del mundo.

Para el cuarto hizo una jugada clásica suya: picó al espacio y Arda Güler lo encontró con un pase filtrado preciso para romper la línea defensiva y dejarlo mano a mano con el portero, a quien eludió y definió con la portería en soledad.

