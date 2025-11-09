Video: el gol de Paulinho con el que asegura el tricampeonato de goleo

La noche del sábado 8 de noviembre del 2025, en la cancha del estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos del Toluca recibieron la visita del Club América para disputar el partido correspondiente a la jornada número 17 del torneo de Apertura 2025.

El ambiente en el inmueble escarlata fue intenso, con una gran asistencia de aficionados que se dieron cita para apoyar al conjunto local en el cierre de la fase regular del campeonato. El duelo generó gran expectativa, ya que ambos equipos llegaban con aspiraciones importantes dentro del torneo y con el objetivo de cerrar la temporada en la mejor posición posible de cara a la liguilla.

Durante la primera mitad, el encuentro se mantuvo parejo, con oportunidades para ambos lados. Toluca buscaba imponer su ritmo y aprovechar su localía, mientras que América apostaba por el orden defensivo y los contragolpes. Sin embargo, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed fueron los que lograron abrir el marcador. Al minuto 40, el portugués Paulinho adelantó a los Diablos Rojos del Toluca con una anotación que desató la euforia en las tribunas del Nemesio Díez.

¡Golazo de Toluca! ¡Paulinho asegura el tricampeonato de goleo con este golazo! 😈⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yvJgN6hJty — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

El gol no solo significó una ventaja en el marcador, sino que también representó un logro individual muy importante para el delantero lusitano. Con esa anotación, Paulinho aseguró el tricampeonato de goleo en la competencia, reafirmando su gran nivel y su constancia en el fútbol mexicano.

Esa anotación también tuvo un impacto directo en la tabla general, ya que acercó a los vigentes campeones al liderato del Apertura 2025, manteniéndolos en la pelea por terminar como el mejor equipo de la fase regular.

El conjunto escarlata, impulsado por el tanto de su figura ofensiva, mantuvo el control del partido en los minutos finales del primer tiempo y se fue al descanso con la ventaja mínima en el marcador, dejando todo listo para una segunda parte que prometía grandes emociones en la capital mexiquense.