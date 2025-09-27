El sábado 27 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla reciben la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

El encuentro debió llevarse a cabo el día de ayer, pero una tormenta eléctrica azotó la ciudad de Puebla y el duelo tuvo que reprogramarse para el día de hoy.

Se están jugando ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, y las Chivas Rayadas del Guadalajara ya lo están ganando 2-0, con goles de Bryan González y de Omar Govea. El primer tanto, fue una verdadera obra de arte.

Video: el golazo de Bryan González con el que Chivas abrió el marcador frente al Puebla