Video: el golazo de Bryan González con el que Chivas abrió el marcador frente al Puebla
El sábado 27 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla reciben la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.
El encuentro debió llevarse a cabo el día de ayer, pero una tormenta eléctrica azotó la ciudad de Puebla y el duelo tuvo que reprogramarse para el día de hoy.
Se están jugando ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, y las Chivas Rayadas del Guadalajara ya lo están ganando 2-0, con goles de Bryan González y de Omar Govea. El primer tanto, fue una verdadera obra de arte.
