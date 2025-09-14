Tan solo dos minutos después del tanto de Raphinha, volvió a aparecer Fermín López para poner el tres por cero en el partido entre el Futbol Club Barcelona y el Valencia perteneciente a la Jornada 4 de LaLiga 2025/26, siendo este su segundo tanto de la tarde en el Estadi Johan Cruyff.

Pese a saberse arriba en el marcador, la escuadra blaugrana nunca dejó de irse al frente y fue así que en un contragolpe llegó el doblete del delantero español, quien tomó la pelota después de un pase corto de Marc Casadó en medio campo y sin presión alguna, se enfiló hacia el marco rival para sacar un potente disparo que venció a Julen Agirrezabala.

Este fue el segundo tanto de Fermín en lo que va de la campaña, habiendo disputado únicamente tres partidos: unos minutos frente al Rayo Vallecano y otros más frente al Mallorca, siendo este su mejor partido en las cuatro fechas del calendario español.