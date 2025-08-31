El Rayo Vallecano no le ha hecho nada sencilla esta Jornada 3 de LaLiga al Futbol Club Barcelona en su visita al Estadio de Vallecas y es que ya se encuentran empatados a un gol gracias a una magnífica anotación de Fran Pérez, quien le dio vida a su equipo para encarar los últimos minutos del encuentro.

El futbolista español entró al terreno de juego al minuto 59 por Unai López y solo unos momentos después marcó su primer tanto como rayista, esto luego de un gran centro desde el tiro de esquina orquestado por Isi Palazón.

La pelota voló hasta el segundo palo y ahí apareció completamente solo Fran, quien de volea prendió la esférica para batir a Joan García, quien simplemente vio como su marco se veía vulnerado ante la mala marca de sus compañeros.