Video: el penal fallado por 'Chicharito' Hernández en la eliminación de Chivas frente al Cruz Azul

Las Chivas Rayadas del Guadalajara quedaron eliminadas del Apertura 2025 en una noche que mezcló tensión, esperanza y un desenlace que golpeó directo al ánimo rojiblanco. El Rebaño cayó 3-2 ante Cruz Azul en el duelo de vuelta de los cuartos de final, un partido que tuvo momentos de control, chispazos de calidad y un error que terminó por definir la serie.

El inicio parecía escrito para una hazaña. Apenas al minuto ocho, Cade Cowell aprovechó un descuido defensivo y definió con autoridad para poner el 1-0, encendiendo a la afición tapatía. Cruz Azul lo empató al 14, con un gol del 'Toro' Fernández, pero Chivas jugaba con determinación, presionaba alto y encontraba espacios por las bandas. Esa insistencia tuvo recompensa al 35, cuando Bryan González marcó el segundo tanto de la noche, obligando a Cruz Azul a modificar su plan de partido y adelantarse líneas.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El conjunto celeste respondió con paciencia. Movió el balón, desgastó al rival y encontró su momento al 72. Jeremy Márquez, desde fuera del área, firmó un golazo que devolvió a Cruz Azul a la eliminatoria y tensó el ambiente en el estadio Olímpico Universitario. Aun así, Chivas no dejó de pelear y tuvo en sus manos la posibilidad de liquidar la serie.

Luis Romo tomó el balón para cobrar un penal que podía cambiarlo todo. Sin embargo, en un giro inesperado, cedió el disparo a Javier “Chicharito” Hernández. El histórico delantero, con un legado enorme pero un presente irregular, se notó inquieto. Realizó dominadas mientras el arquero celeste se acomodaba, intentando calmar nervios que ya estaban desatados.

El tiro fue un desastre. No sólo falló: voló la pelota de manera inexplicable, provocando la incredulidad del público y el derrumbe anímico de su equipo. Cruz Azul olió sangre y, ya en el tiempo agregado, Charly Rodríguez cerró la faena con el 3-2 definitivo, sellando el pase cementero a semifinales y apagando por completo las ilusiones rojiblancas.

La serie quedará marcada por la entrega de Chivas… y por el penal que pudo cambiarlo todo, pero terminó hundiendo al Rebaño en el momento más crítico.

Video: el penal fallado por 'Chicharito' Hernández en la eliminación de Chivas frente al Cruz Azul

Este tiene que ser el ÚLTIMO partido de Javier Hernández con Guadalajara.



Si se retira o no, es problema de él, pero “Chicharito” hoy se quiso comer la gloria y echó a perder una temporada completa de Chivas. pic.twitter.com/26RLTiptp5 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) December 1, 2025

