Video: el polémico penal sobre Lamine Yamal y su cobro para marcar el 1-0 del Barcelona sobre el Rayo
En un partido de idas y vueltas entre el Rayo Vallecano y el Futbol Club Barcelona, apareció Lamine Yamal para marcar el uno por cero momentáneo apenas a los 40 minutos del encuentro de esta Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga, todo esto en medio de una polémica arbitral.
Si bien ninguno de los dos equipos ha sido un amplio dominante, aparecen hombres como el juvenil español que con una jugada pueden cambiarte el partido. Lamine apareció por la banda derecha, entró al área y se quitó a dos defensores rayistas, fue ahí cuando apareció Pep Chavarría para interponerse en el camino del jugador y la portería, situación que fue considerada como penal.
Entre discusiones porque los jugadores del Rayo consideraban que no era justa la marcación, Augusto Batalla se fue amonestado y solo unos minutos después, el canterano pidió la pelota y con pierna izquierda engañó al arquero para poner el primer gol del encuentro.
