Vídeo: el Real Madrid remonta el derbi con un golazo de Arda Güler y pone contra las cuerdas al Atlético de Madrid

El derbi madrileño ha dado un vuelco en apenas unos minutos. Tras el empate de Mbappé, el Real Madrid se adelantó en el minuto 35 gracias a una jugada fulgurante nacida de un error en la salida de balón del Atlético. Robin Le Normand no estuvo acertado y perdió la posesión en una zona comprometida. Mbappé recogió el esférico, condujo con velocidad y abrió hacia la izquierda, donde esperaba Vinícius Júnior.

El brasileño desbordó con su característico regate, dejó sentado a su marcador tras un recorte eléctrico y sirvió un centro tenso al corazón del área. Allí apareció Arda Güler, que con un toque de primeras definió con clase, imposible para Oblak. Un gol de auténtica categoría que certifica la remontada blanca y enciende a la grada visitante.

Para ver en EEUU

VINI JR. WITH A STUNNING ASSIST TO ARDA GÜLER!



GÜLER WITH A GOAL AND ASSIST TO TURN IT AROUND FOR REAL 😨 pic.twitter.com/QIJwNcVcRB — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Para ver en España

ARDA GULER GOAL VINI ASSIST WE ARE ALIVEEEEEEE pic.twitter.com/DpWy8mDaGB — WolfRMFC (@WolfRMFC) September 27, 2025

Para ver en LATAM

Estamos ya en el minuto 40 y el encuentro se ha puesto cuesta arriba para los de Diego Simeone. El Atlético, herido en su orgullo, respondió inmediatamente con un zapatazo de Julián Álvarez desde la frontal que se estrelló contra el poste, rozando el empate.

El derbi está al rojo vivo: el Madrid golpea con eficacia y el Atlético no piensa rendirse.