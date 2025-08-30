Video: ¿Era fuera de lugar? El VAR anula el primer gol de Kylian Mbappé frente al Mallorca
Todavía no llegaba a los primeros 10 minutos el encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca en esta Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga, cuando apareció Kylian Mbappé para marcar el primer tanto de su equipo, mismo que no sumó al marcador por un posible fuera de lugar.
Desde los primeros minutos del encuentro la escuadra merengue se fue al frente en búsqueda de hacer mella en el marco contrario y ahí apareció una jugada que comenzó Trent Alexander Arnold desde su propio campo, misma que culminó en los pies del delantero francés, que después del control disparó y marcó el 1-0.
Sin embargo, solo unos minutos después, José Sánchez, el árbitro central, recurrió al VAR para revisar la jugada y este tomó la decisión de marcar fuera de juego, ya que desde el pase en propio campo del inglés, Mbappé se encontraba por delante de la defensa bermellona.
