Video: ¿error de Sergio Ramos en el gol del Puebla?

La noche del viernes 29 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibe la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

El conjunto poblano llega a este compromiso como último de la general, mientras que la escuadra regiomontana es líder absoluto de la competencia, con quince puntos cosechados de dieciocho posibles.

Sin embargo, el fútbol es un deporte sumamente impredecible. Cuando la pelota rueda, la balanza tiende a equilibrarse. Como muestra lo ocurrido esta noche, en la cancha del Puebla. Cuando Marín logró concretar el 1-0 en favor de los locales, en una jugada en la que el español Sergio Ramos llega tarde.

JUGADÓN que se mandó Emiliano Gómez, desparramó a Sergio Ramos y puso la asistencia para el gol de Ricardo Marín.



El último de la general ya le está pegando al líder de la tabla en media hora de partido.



Puebla 1-0 Monterrey

Minutos más tarde, el defensor Pachuca cometió una falta imprudente en el área. El árbitro marcó penal y Sergio Canales anotó el tanto del empate antes de que culminara la primera mitad.