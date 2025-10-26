Está en disputa El Clásico entre el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu y si bien este encuentro comenzó con mucha polémica, pareciera que las aguas ya han tomado su cause y es así que comienzan a caer los goles sin mayor intervención arbitral, como lo es el caso del empate de Fermín López.

A los dos minutos del encuentro el VAR anuló un penal sobre Vinicius Junior orquestado por Lamine Yamal, posteriormente el colegiado le quitó otro tanto a Kylian Mbappé, quien tuvo una nueva oportunidad y marcó el primero de la tarde y ahora apareció el empate antes de irnos al medio tiempo.

Arde Güler intentó salir con la pelota dominada en medio de una serie de pases en zona baja, pero al no ver un pase claro y teniendo presión culé, perdió la esférica, misma que terminó en los pies de Pedri, quien cedió la pelota para Marcus Rashford, quien desde la pradera izquierda entró solo para cederle la pelota a Fermín, quien desde el punto penal simplemente tuvo que empujar la esférica para igualar los cartones.

