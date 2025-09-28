Video: Jules Koundé pone el 1-1 del Barcelona contra la Real Sociedad
Al filo del medio tiempo y en medio de una oleada de ataques incesantes apareció el gol del empate entre el Futbol Club Barcelona y la Real Sociedad, quienes se enfrentan en esta Jornada 7 de LaLiga 2025/26, el tanto fue obra de Jules Koundé.
Cuando parecía que la insistencia no traería frutos y ante el buen posicionamiento defensivo de los txuri urdin, llegó un tiro de esquina que le abrió el mar a los culés. Álvaro Odriozola envió un balón al tiro de esquina, el cual fue cobrado por Marcus Rashford desde el banderín izquierdo.
En una defectuosa marca de la zaga visitante, apareció por el aire el futbolista francés, que también con un remate poco ortodoxo pudo enviar la esférica al fondo de las redes para empatar el encuentro a los 43 minutos, siendo este su primera tanto de la campaña.
Aquí puedes ver el gol en Estados Unidos
Aquí puedes ver el gol en Latinoamérica
Aquí puedes ver el gol en España
