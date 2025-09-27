El Metropolitano ha estallado de euforia en el minuto 63. Julián Álvarez volvió a ser protagonista absoluto con un tanto espectacular que pone el 4-2 en el marcador y encarrila el partido para el Atlético de Madrid. La acción nació tras una falta cometida por Franco Mastantuono, que derribó al propio delantero argentino con una zancadilla en la frontal del área.

El ex del Manchester City se colocó el balón con confianza y sacó de la chistera un disparo alucinante, perfectamente ejecutado por encima de la barrera. Thibaut Courtois llegó a rozar la pelota con la yema de los dedos, pero no pudo desviarla lo suficiente y acabó viendo cómo el esférico se alojaba en la escuadra. Un golazo de bandera que eleva al argentino a la condición de héroe de la tarde.

Para ver en EEUU

JULIAN ALVAREZ WITH A WORLD CLASS FREE KICK! HE'S DONE IT AGAIN, THIS TIME VS. REAL MADRID 😱 pic.twitter.com/o5UaYKGzse — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Para ver en LATAM

¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El argentino y un formidable cobro de tiro libre que dejó sin chances a Courtois y marcó el 4-2 para Atlético de Madrid en el Derbi. #AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/HXeKUAbzDh — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Para ver en España

🚨🇪🇸 JULIAN ALVAREZ MAKES IT FOUR FOR ATLETICO MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FREE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Atlético Madrid 4-2 Real Madrid.pic.twitter.com/xgAmDg6l74 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2025

Estamos a punto de alcanzar el minuto 65 y la segunda parte se ha convertido en un auténtico monólogo rojiblanco. El Atlético domina con claridad, mientras el Real Madrid parece superado, sin encontrar la fórmula para frenar la intensidad del conjunto de Simeone.

El equipo de Xabi Alonso necesita mover piezas cuanto antes si quiere volver a meterse en un derbi que, ahora mismo, se pinta de rojiblanco.