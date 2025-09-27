Vídeo: Kylian Mbappé empata el derbi madrileño con un disparo raso inalcanzable para Oblak

El Real Madrid ha reaccionado en el derbi madrileño gracias a la inspiración de Kylian Mbappé, que ha puesto el 1-1 en el marcador con una acción marca de la casa. El francés recibió una asistencia medida de Arda Güler, que filtró un pase preciso al espacio, y no perdonó: disparo raso, cruzado e inalcanzable para el guardameta rojiblanco.

El tanto llegó en un momento clave, cuando el conjunto blanco estaba sufriendo la presión del Atlético tras el tempranero gol de Le Normand. Con su primera gran ocasión clara, Mbappé demostró por qué es uno de los fichajes más determinantes del panorama internacional, firmando un empate que devuelve la confianza a los de Xabi Alonso.

El encuentro, que había empezado cuesta arriba para el Madrid, se vuelve a equilibrar. El público vibra con un derbi que promete emociones fuertes y donde cada detalle puede marcar la diferencia.