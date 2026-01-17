Vídeo: Kylian Mbappé sufre un pisotón en el calentamiento que ha estado muy cerca de lesionarle

El Real Madrid vivió momentos de máxima tensión instantes antes del pitido inicial del partido frente al Levante, cuando Kylian Mbappé estuvo muy cerca de quedarse fuera del encuentro tras sufrir un fuerte percance en el calentamiento. El delantero francés recibió un pisotón contundente de Huijsen durante los ejercicios previos, una acción fortuita pero lo suficientemente dolorosa como para encender todas las alarmas en el cuerpo técnico blanco.

Durante varios minutos, Mbappé permaneció atendido por los servicios médicos, probándose, caminando con evidente gesto de dolor y generando una inquietud palpable tanto en el banquillo como en la grada. La duda fue real hasta el último momento. El jugador llegó a retirarse momentáneamente del césped y su presencia en el once inicial pendió de un hilo, en un escenario que recordó lo frágil que puede ser el fútbol incluso antes de que ruede el balón.

Finalmente, el francés decidió forzar. Mbappé saltó al terreno de juego y, con el paso de los minutos, dejó claro que el susto había quedado atrás. Está disputando el partido sin aparentes problemas físicos, participativo, incisivo y sin limitarse en los apoyos ni en los cambios de ritmo, una señal tranquilizadora para el madridismo y para el propio jugador.

Más allá del aspecto físico, el foco también se ha situado en el ambiente del estadio. En una tarde marcada por los silbidos a varias de las grandes estrellas del equipo, como Jude Bellingham, Vinicius Junior o Fede Valverde, Mbappé ha sido una excepción significativa. El delantero francés es uno de los pocos futbolistas que no está siendo pitado por su propia afición, un detalle que no pasa desapercibido y que refleja la conexión intacta entre el público y su gran referente ofensivo.

Mbappé ha superado el susto inicial y, una vez más, ha demostrado carácter, compromiso y resistencia en un partido que comenzó mucho antes del saque inicial.