La noche del sábado 13 de septiembre del 2025, los Tigres UANL recibieron, en la cancha del 'Volcán' Universitario, la visita de los Panzas Verdes del León, para el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra regiomontana llega a este compromiso con trece puntos. Ocupan el cuarto lugar en la tabla general, solo por debajo del Club América, Rayados de Monterrey y Cruz Azul. León, por otro lado, es décimo de la general, con apenas diez puntos cosechados.

Se está jugando ya el primer tiempo del partido, y los Tigres de la UANL se han quedado ya con uno menos, luego de una entrada con fuerza excesiva por parte de Sánchez Purata, provocando el silbante le mostrara la tarjeta roja.

Video: la falta por la que el árbitro expulsa a Sánchez Purata y Tigres se queda con uno menos ante León

🟥¡Roja para Sánchez Purata!



Daniel Quintero expulsa al defensa de 🐅@TigresOficial tras revisar en el VAR esta entrada sobre 'Plátano' Alvarado🦁. pic.twitter.com/aZcJ9o7DTV — FOX (@somos_FOX) September 14, 2025

¿Qué sigue para ambos equipos?

Una vez culminado este emocionante compromiso, que marcaría la primera mitad de la temporada regular, los Tigres de la UANL tendrán que concentrarse de lleno en el partido del próximo miércoles 17 de septiembre, cuando visiten a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en la cancha del estadio Akron.

En lo que respecta a los Panzas Verdes del León, su rival en la jornada número nueve por el campeonato nacional serán los Xolos de Tijuana, y el duelo se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre, en la cancha del estadio Caliente.