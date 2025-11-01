Desde la jornada pasada comenzó a asomarse una posible fractura en el vestidor del Real Madrid cuando Xabi Alonso decidió sacar del terreno de juego a Vinicius Junior y este como protesta se fue a los vestidores sin siquiera pasar por la banca, situación que provocó una ola de comentarios sobre lo que está sucediendo en la escuadra merengue.

A media el brasileño emitió un comunicado en donde ofreció disculpas a los madridistas por su reacción en El Clásico en el que ganaron frente al Futbol Club Barcelona, pero ahí no mencionó a su director técnico, solo a sus compañeros al presidente y al club, no habló específicamente de Alonso.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por…

Hoy tuvo una oportunidad más de reinvindicarse y fue así que decidió cobrar una pena máximo luego de que Thierry le cometiera una falta al Álvaro Carreras dentro del área. Ahí, Vini decidió poner la pelota en el manchón penal y disparar, sin embargo, la pelota fue hacia el centro de la portería defendida por Julen Agirrezabala.

Acto seguido a la falla, las cámaras captaron la reacción de Xabi Alonso y si bien intentó disimular su molestia, pudimos verla en su rostro de manera casi inmediato, por lo que mejor se levanta y comienza a dar instrucciones para seguir el juego luego de la falla del brasileño que pudo representar el en ese momento tercer gol merengue.

Xabi Alonso appeared to be disappointed after Vinícius Jr.'s penalty kick was blocked

Kylian Mbappé with a brace already in the first half

❌ ¡VINICIUS FALLA EL PENAL! ❌



❌ ¡VINICIUS FALLA EL PENAL! ❌

LA MOLESTIA DE XABI ALONSO LO DICE TODO...

La reacción de Xabi Alonso al fallo de Vinicius.

¿La relación entre Xabi Alonso y Vinicius Junior podrá mejorar? ¿O acaso el delantero brasileño saldrá de la institución blanca en el mercado invernal?