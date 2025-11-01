Video: la reacción de Xabi Alonso tras el penal fallado de Vinicius Junior ante el Valencia
Desde la jornada pasada comenzó a asomarse una posible fractura en el vestidor del Real Madrid cuando Xabi Alonso decidió sacar del terreno de juego a Vinicius Junior y este como protesta se fue a los vestidores sin siquiera pasar por la banca, situación que provocó una ola de comentarios sobre lo que está sucediendo en la escuadra merengue.
A media el brasileño emitió un comunicado en donde ofreció disculpas a los madridistas por su reacción en El Clásico en el que ganaron frente al Futbol Club Barcelona, pero ahí no mencionó a su director técnico, solo a sus compañeros al presidente y al club, no habló específicamente de Alonso.
Hoy tuvo una oportunidad más de reinvindicarse y fue así que decidió cobrar una pena máximo luego de que Thierry le cometiera una falta al Álvaro Carreras dentro del área. Ahí, Vini decidió poner la pelota en el manchón penal y disparar, sin embargo, la pelota fue hacia el centro de la portería defendida por Julen Agirrezabala.
Acto seguido a la falla, las cámaras captaron la reacción de Xabi Alonso y si bien intentó disimular su molestia, pudimos verla en su rostro de manera casi inmediato, por lo que mejor se levanta y comienza a dar instrucciones para seguir el juego luego de la falla del brasileño que pudo representar el en ese momento tercer gol merengue.
¿La relación entre Xabi Alonso y Vinicius Junior podrá mejorar? ¿O acaso el delantero brasileño saldrá de la institución blanca en el mercado invernal?
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.