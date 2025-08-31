Se ha terminado la Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Futbol Club Barcelona y sin lugar a dudas vimos a un equipo local que no se amedrentó contra el que era el líder de la competición y le hizo un partido al tú por tú desde el primer minuto.

Los primeros en marcar fueron los blaugranas gracias a un penal de Lamine Yamal que convirtió de buena forma para adelantar a su equipo, esto al 40' del encuentro. Nos fuimos a los vestidores y al minuto 67 apareció Fran Pérez para igualar los cartones a un tanto, marcador que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Sin embargo en los últimos suspiros del partido disputado en el Estadio de Vallecas, hubo dos jugadas de franco peligro sobre el marco de Joan García, quien fue el héroe culé. La primera obra de Isi Palazón, en conjunto con Sergio Camello, misma que fue anulada por fuera de lugar, pero que ya comenzaba a dar avisos al Barcelona.

Solo tres minutos después llegó otra descolgada en la que de nueva cuenta García ataja un disparo dentro del área, pero deja un rebote al centro ante la llegada de Camello, quien no puede pegarle de buena manera a la pelota y esta llega rodando a las manos del arquero blaugrana.