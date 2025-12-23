VIDEO: los 59 goles de Kylian Mbappé en el Real Madrid durante 2025

El 2025 será recordado como uno de los capítulos más extraordinarios en la historia goleadora del Real Madrid, y con razón: Kylian Mbappé no solo confirmó su estatus de superestrella global, sino que lo hizo a lo grande, igualando el récord de Cristiano Ronaldo como máximo anotador en un año calendario con la camiseta blanca.



Lo que hasta hace unos años parecía inalcanzable —el dominio estadístico de Ronaldo en el Madrid— se volvió realidad gracias a una mezcla de constancia, eficacia clínica y momentos decisivos que definieron cada tramo del año para el francés.

Desde los primeros partidos de la temporada 2024-25, Mbappé mostró que estaba para grandes cosas. Su adaptación total al ecosistema táctico del Real Madrid —bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti— le permitió ser la pieza ofensiva más constante del equipo: profundizó por las bandas, conectó con los mediocampistas, y fue letal en el último pase y en la definición.



Esa versatilidad se tradujo en goles en LaLiga, la Champions League, la Supercopa y las competencias nacionales, consolidando un ritmo que pocos han sostenido en la historia blanca.

Y ahora, al cerrarse el calendario de 2025, la valoración es histórica: Mbappé sumó la misma cantidad de goles en un año natural que Cristiano Ronaldo con el Madrid, una marca que muchos consideraban casi inmutable.

Los 59 goles de Kylian Mbappé en el Real Madrid durante 2025

🍿 ¡Ponte cómodo y disfruta de los 59 goles de @KMbappe! pic.twitter.com/chDN6xsHV2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 23, 2025

Lo que hace aún más notable la gesta es el contexto competitivo del fútbol moderno. Ronaldo estableció su récord en una era donde el Real Madrid giraba alrededor de su figura como máximo goleador absoluto, con menos rotaciones y una concentración de esfuerzos ofensivos casi exclusiva sobre él.



Mbappé, en cambio, lo igualó en un equipo con múltiples amenazas ofensivas —donde la creatividad de Vinícius Jr., Bellingham y otros intérpretes también brilla— y en un calendario más exigente, con calendarios más cargados y defensas cada vez más organizadas contra su perfil de juego. Cada gol suyo fue producto no solo de talento individual, sino de una táctica pensada para maximizar su rendimiento sin desbalancear al colectivo.

La comparación inevitable con Cristiano Ronaldo no hace más que resaltar la magnitud del logro de Mbappé. El francés no solo alcanzó la cifra, sino que lo hizo con una mezcla de goles espectaculares, definiciones decisivas en momentos clave y un impacto constante en la marcha de cada competición. Además, su papel en la Champions League fue determinante, aportando goles que no solo cuentan estadísticas, sino que definieron eliminatorias.

Este récord, más que un número, plantea una reflexión sobre la evolución del goleador moderno: Mbappé conjuga velocidad, técnica, lectura de juego y definición con una madurez táctica que pocos jugadores han mostrado antes de los 267 años.



Su 2025 no solo quedará en los libros de estadísticas del Real Madrid, sino en la memoria colectiva del madridismo como el año en que una figura encontró su momento más alto, igualando a uno de los más grandes de todos los tiempos. Si bien el fútbol siempre exige nuevos desafíos, hoy Mbappé se erige, sin dudas, como la gran referencia goleadora de un equipo que sigue haciendo historia

