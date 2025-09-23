Video: Mastantuono anotó su primer gol con el Real Madrid

El Merengue amplió diferencia gracias a un golazo de Franco Mastantuono, el joven argentino que promete ser uno de los principales jugadores de la nueva generación.

El marcador lo había abierto Vinicius Jr. con un remate extraordinario, mientras que el ex River Plate entró con furia al área por el lado derecho, recibió la asistencia del brasileño y definió fuerte al ángulo superior izquierdo de Ryan, que poco pudo hacer también en esta oportunidad.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



El Merengue es el líder absoluto de LaLiga: tiene 18 puntos, con seis victorias sobre misma cantidad de partidos jugados y mira a todos desde arriba. El único que puede acercarse es el FC Barcelona, que visitará al Real Oviedo este jueves.