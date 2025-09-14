Video: ¡no llegan los goles al Clásico Nacional! Un aguerrido América no ha logrado convertirle a las Chivas

Ha dado inicio un episodio más del Clásico Nacional entre América y Chivas. El Estadio Ciudad de los Deportes sirve de sede para la rivalidad más grande de la Liga MX, con dos conjuntos que llegan a este choque con realidades muy diferentes, ya que los locales están entre los primeros lugares de la tabla, mientras los visitantes aparecen en los últimos escalones. Tras los primeros 45 minutos, el duelo termina empatado sin goles, donde los de Coapa han sido dominantes.

El desequilibrio de Saint-Maximin se hace sentir ⚽🔥



Caos es lo que generó el francés en una de sus arrancadas que termina con disparo de Aguirre que pasa cerca del marco de Chivas



📹@diego_sancho24#MasQueUnPartido por Univision y TUDN pic.twitter.com/w1YrqoiSlr — TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2025

Por primera vez en el campeonato, el francés Allan Saint-Maximin sale como titular en el territorio azulcrema, dejando a Henry Martín y el uruguayo Brian Rodríguez en el banquillo. Por el lado del Rebaño, por fin el técnico argentino Gabriel Milito optó por dejar en el banquillo a Gilberto Sepúlveda tras sus constantes errores en la parte baja, colocando a Roberto Alvarado en la punta del ataque, apostando por no utilizar un ‘9’, algo que podría pesar, pero más adelante podrían ingresar Armando González, Javier Hernández o Teun Wilke.



Hasta los 11 minutos vino la primera acción de peligro cuando Dagoberto Espinoza mandó un centro que nadie pudo conectar. Después vino una jugada de Saint-Maximin que luego de eludir a su marcador lanzó un pelotazo que fue doblemente cabeceado, siendo el chileno Igor Lichnovsky el último en impactar, mas su remate se fue por arriba del arco. Minutos después llegó un disparo del uruguayo Rodrigo Aguirre que pasó cerca del poste izquierdo. Más adelante, el Guadalajara comenzó a nivelar la situación, mas no pudo generar algo concreto en el arco de Luis Malagón.

🚨 ¡ENCIENDE ALARMAS! 🚨



Álvaro Fidalgo 🦅 se tiró al césped tras recibir un golpe en la rodilla que provocó la inmediata entrada del cuerpo médico 🚑



Al final todo se quedó en preocupación y el Maguito regresó a la cancha 🧙‍♀️ pic.twitter.com/bhLAUVwh0y — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 14, 2025

Las mala noticias estuvieron a nada de llegar al minuto 34 cuando el capitán español Álvaro Fidalgo tuvo un choque de rodillas con Miguel Gómez, lo que provocó que se tumbara en el césped esperando la asistencia médica. Una vez que fue sacado del campo para colocarle medicina, regresó al compromiso cojeando, pero poco a poco fue sintiéndose cómodo sin necesidad de abandonar.