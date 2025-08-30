Video: ¡Otra vez el VAR! Arda Güler hizo el 3-1 del Real Madrid sobre el Mallorca pero fue invalidado

De nueva cuenta el VAR le quitó al Real Madrid una posibilidad de acrecentar su cuenta goleadora frente al Mallorca en esta Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga y es que anularon el segundo tanto de Arda Güler por una supuesta mano dentro del área.

Previo al disparo del futbolista croata que terminó en gol, Franco Mastantuono hizo una jugada magistral dentro del área en donde le propinó un caño a un defensor bermellonés y de ahí sacó un disparo que a la postre terminó en los pies de su compañero. Leo Román atajó la pelota, esta terminó en los pies de Martín Valjent, quien despejó y ahí pegó la redonda en la humanidad del 15 merengue.

Fue así que José Sánchez tuvo que ir a revisar la jugada ya que la zaga defensiva del Mallorca pidió una mano a la hora del despeje y fue así que después de 3 minutos, el árbitro central decidió que sí había sacado ventaja en dicho rebote y que por ende el tanto debía anularse.