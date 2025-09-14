Video: ¡Otro doblete! Raphinha vuelva a marcar para poner el 4-0 del Barcelona sobre el Valencia

Cuando cometes errores frente al Futbol Club Barcelona este no te va a perdonar y eso es justo lo que sucede en el encuentro de esta Jornada 4 de LaLiga 2025/26 frente al Valencia, quien no ha estado del todo fino en defensa y ya cae cuatro goles por cero, siendo el último tanto obra de Raphinha.

La zaga che ya había fallado en el primer tanto del delantero brasileño, después de un pase que recorrió toda el área y que este remató en la línea del arco de Julen Agirrezabala y volvió a hacerlo en el doblete que marcó en el minuto 66 de este encuentro disputado en el Estadi Johan Cruyff.

Pedri envió una pelota que recorrió por el aire desde el círculo central del campo hasta los linderos del área y ahí, con la presión de dos defensores, apareció Raphinha, quien esperó con mucha calma el bote de la pelota para disparar de pierna izquierda y así poner el cuarto tanto blaugrana de la tarde.