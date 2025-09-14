Video: Raphinha entra de cambio para marcar el 2-0 del Barcelona sobre el Valencia

El segundo tiempo del encuentro entre el Futbol Club Barcelona y el Valencia comenzó de nuevo inclinándose en favor de los locales y es que apenas a los 52 minutos apareció el dos por cero obra de Raphinha, quien hizo levantarse de su asiento a la fanaticada culé que se dio cita en el Estadi Johan Cruyff.

Marcus Rashford apareció desde la pradera izquierda con el balón controlado, recortó hacia el centro y envió la pelota a media altura con mucha potencia, para que la defensa che y el arquero Julen Agirrezabala no pudieran hacer nada ante la llegada del delantero brasileño, quien simplemente tuvo que empujar la esférica casi en la línea de gol.

Raphinha no ha sido una figura titular en todos los encuentros de LaLiga 2025/26, pero cuando ha sido requerido por Hansi Flick, ha cumplido y eso le ha bastado para marcar dos goles en lo que va de esta campaña.