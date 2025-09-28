Video: Robert Lewandowski anota a pase de Lamine Yamal y consigue el 2-1 del Barcelona sobre la Real Sociedad
El Futbol Club Barcelona no se iba a permitir comenzar el segundo tiempo sin apretar el acelerador y fue así que al minuto 59 apareció Robert Lewandowski para poner el dos por uno frente a la Real Sociedad, marcador con el que ya le dieron la vuelta al encuentro de manera momentánea.
Como suele suceder con la escuadra blaugrana, apenas arrancó la segunda mitad y se fueron de inmediato al frente, fue así que apareció una jugada en donde la presión provocó que la zaga txuri urdin perdiera la pelota en salida, ahí recuperó la pelota el Barca y de inmediato se fue al frente.
Dani Olmo, quien había entrado de cambio en el entretiempo, le cedió la pelota a Lamine Yamal, quien apareció por banda derecha, encaró a Sergio Gómez y envió un centro preciso ante la llegada del polaco, quien con mucha potencia remató de cabeza para poner el segundo tanto de la tarde para su equipo.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.