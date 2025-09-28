El Futbol Club Barcelona no se iba a permitir comenzar el segundo tiempo sin apretar el acelerador y fue así que al minuto 59 apareció Robert Lewandowski para poner el dos por uno frente a la Real Sociedad, marcador con el que ya le dieron la vuelta al encuentro de manera momentánea.

Como suele suceder con la escuadra blaugrana, apenas arrancó la segunda mitad y se fueron de inmediato al frente, fue así que apareció una jugada en donde la presión provocó que la zaga txuri urdin perdiera la pelota en salida, ahí recuperó la pelota el Barca y de inmediato se fue al frente.

Dani Olmo, quien había entrado de cambio en el entretiempo, le cedió la pelota a Lamine Yamal, quien apareció por banda derecha, encaró a Sergio Gómez y envió un centro preciso ante la llegada del polaco, quien con mucha potencia remató de cabeza para poner el segundo tanto de la tarde para su equipo.

Para ver el gol en España

🚨🇪🇸 LEWANDOWSKI HAS GIVEN BARCELONA THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LAMINE YAMAL WITH THE ASSIST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 2-1 Real Sociedad.pic.twitter.com/mcDCnIIZCJ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 28, 2025

Para ver el gol en Estados Unidos

¡IMPACTO INMEDIATO DE LAMINE, ASISTENCIA PARA LEWANDOWSKI! 🤯 pic.twitter.com/iUs8CYc5YK — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 28, 2025

Para ver el gol en Latinonamérica