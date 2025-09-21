Video: ¡se complica todo! Con diez, Chivas ya cae 0-3 tras un tanto de Alexis Vega y grave error de ‘Chicharito’

En el Estadio Akron, Chivas está cayendo 0-3 ante Toluca tras las dianas del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, por tal motivo, para el complemento y antes del tercer gol en contra, el técnico argentino Gabriel Milito decidió llevar a cabo modificaciones en su escuadra, relevando a José Castillo y Miguel Tapias para darle ingreso al mexicoamericano Cade Cowell y Javier Hernández.

¿Era de expulsión la del Oso González? pic.twitter.com/DdjTtm95YV — CaGaDa DeportiVa (@CAGADADEPORTIVA) September 21, 2025

Las cosas se pusieron peor para los locales muy rápido, ya que al minuto 28, Rubén González vio el cartón rojo tras impactar por detrás con los tachones a Alexis Vega . Si bien al principio no se había marcado la expulsión, el VAR mandó a llamar al árbitro Marco Ortiz, que tras ver el video, optó por mostrar el cartón preventivo al Oso, que dejó con diez a sus compañeros.

Lamentablemente, los planes del estratega tuvieron que cambiarse de nuevo e inmediatamente realizó otro cambio, sacrificando a Efraín Álvarez para darle minutos a Miguel Gómez.

¿Y LOS ABUCHEOS? 🤫



Alexis Vega ya pone el tercero en la cuenta de Toluca ante Chivas 🥰



Todo después de que Javier Hernández perdiera la pelota ❌❌❌#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/QaYiTHHa5I — La Octava Sports (@laoctavasports) September 21, 2025

Instantes después, vino el tanto para la goleada choricera. El Chicharito cometió un grave error a la hora de dar un pase en el área rival regalando la posesión al argentino Nicolás Castro, que desde su posición lanzó un pelotazo largo para habilitar a Vega, que se llevó por velocidad a sus marcadores y definir con tranquilidad frente al cancerbero Raúl Rangel, que pudo haber hecho más.