Video: ¡se complica todo! Con diez, Chivas ya cae 0-3 tras un tanto de Alexis Vega y grave error de ‘Chicharito’
En el Estadio Akron, Chivas está cayendo 0-3 ante Toluca tras las dianas del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, por tal motivo, para el complemento y antes del tercer gol en contra, el técnico argentino Gabriel Milito decidió llevar a cabo modificaciones en su escuadra, relevando a José Castillo y Miguel Tapias para darle ingreso al mexicoamericano Cade Cowell y Javier Hernández.
Las cosas se pusieron peor para los locales muy rápido, ya que al minuto 28, Rubén González vio el cartón rojo tras impactar por detrás con los tachones a Alexis Vega . Si bien al principio no se había marcado la expulsión, el VAR mandó a llamar al árbitro Marco Ortiz, que tras ver el video, optó por mostrar el cartón preventivo al Oso, que dejó con diez a sus compañeros.
Lamentablemente, los planes del estratega tuvieron que cambiarse de nuevo e inmediatamente realizó otro cambio, sacrificando a Efraín Álvarez para darle minutos a Miguel Gómez.
Instantes después, vino el tanto para la goleada choricera. El Chicharito cometió un grave error a la hora de dar un pase en el área rival regalando la posesión al argentino Nicolás Castro, que desde su posición lanzó un pelotazo largo para habilitar a Vega, que se llevó por velocidad a sus marcadores y definir con tranquilidad frente al cancerbero Raúl Rangel, que pudo haber hecho más.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.