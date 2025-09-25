Video: tras un mega ‘oso’ de Ramos que significaba el 0-2 de Rayados sobre Toluca, ‘Canelo’ Angulo ya empató 1-1

Después de 20 minutos de retraso por tormenta eléctrica, el encuentro entre Toluca y Rayados dio arranque en el Estadio Nemesio Diez, para la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y apenas a los diez minutos, la visita hizo de las suyas en el Infierno gracias al argentino Germán Berterame, aparte tuvo para incrementar la ventaja de la mano del español Sergio Ramos desde el manchón penal, pero erró, ocasionando que después Ricardo Angulo igualara 1-1.

Aun no se veían muchas acciones de peligro en el cotejo, sin embargo, se aplaudió lo que hizo La Pandilla para poder abrir el marcador. Dentro del área local, Fidel Ambriz le puso mucha enjundia frente a un defensor para quedarse con la pelota, sacando una diagonal para Jesús ‘Tecatito’ Corona, que sacó un fuerte disparo que alcanzó a desviar de gran forma el cancerbero Hugo González, sin embargo, el rebote le quedó a Berterame, que no desaprovechó el regalo para su sexto tanto del semestre.

Incluso Monterrey tuvo la oportunidad de incrementar su ventaja cuando se marcó un penal de Jesús Gallardo sobre Berterame, sin embargo, Ramos se quiso ver muy exquisito al cobrar a la ‘Panenka’ regalando la pelota a González, que ni siquiera se tuvo que mover.

Eso lo pagaría caro el defensor, ya que los Diablos Rojos se lanzaron al frente dando algunos avisos hasta conseguir el tanto. Previo al gol, Alexis Vega tuvo un remate a puerta que alcanzó a sacar con la pierna el colombiano Stefan Medina, mas al minuto 23, vino un disparo del ‘Canelo’ Angulo desde fuera del área que no alcanzó a desviar correctamente el portero uruguayo Santiago Mele.