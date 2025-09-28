Video: un autogol, Zúñiga y Zendejas traen de vuelta al América, que remonta 3-1 a Pumas en el Clásico Capitalino

Después del primer tiempo, las Águilas del América estaban perdiendo el Clásico Capitalino frente a los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, gracias al solitario tanto de Jorge Ruvalcaba, tras aprovechar un resbalón del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, sin embargo, arrancando la parte complementaria, los de casa se fueron al frente hasta conseguir la voltereta 3-1 con un autogol del colombiano Álvaro Angulo, una anotación de su compatriota Raúl Zúñiga y otra diana del mexicoamericano Alejandro Zendejas.

🔥 ¡GOLAZO! Ruvalcaba aprovecha el error de Cáceres y pone el primero de Pumas 🐾⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/TkywOkl96j — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Previo al tanto del empate, los universitarios ya se habían salvado. Primero, Ramón Juárez tuvo un cabezazo que manoteó el arquero tico Keylor Navas. Después de eso, Zendejas hizo una gran jugada individual para cederle el balón a Israel Reyes, que no pudo concretar gracias a la gran intervención del cancerbero auriazul.

🧤🔥 ¡ATAJADÓN! Navas evita problemas y saca la pelota a mano cambiada para Pumas 🐾 #MegaFutbol pic.twitter.com/dTqq803x27 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

No obstante, esto sirvió de poco porque por fin llegó la diana de la igualada al 55'. El francés Allan Saint-Maximin estaba en el sector izquierdo, encaró a la defensa rival hasta que se decidió por soltar un disparo que Keylor detuvo, pero no contaba con que el rebote le pegaría a Angulo ocasionando que el esférico se metiera a la portería.

😱 ¡AUTOGOL! La pelota rebota en Angulo y América empata frente a Pumas 🦅⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/jkh3OHSPl1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Eso no bastó para los dirigidos por el brasileño André Jardine, ya que siguieron con el afán de perforar el arco felino. Otra vez Keylor se puso la capa de héroe al atajar de manera increíble lo que parecía otro autogol, esta vez del galés Aaron Ramsey, mas no pudo soportar tanta insistencia de los emplumados. Al 59’, Alexis Gutiérrez mandó un centro al área que La Pantera Zúñiga remató de cabeza evitando ahora si el arribo del mundialista tico.

🔥 ¡GOLAZO! Zúñiga le da la vuelta al marcador y pone al América arriba 🦅⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/qHURBm867l — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Y para colmo de la UNAM vino otro tanto más de los locales. Al 73’, otra vez Zendejas hizo lo que quiso con sus marcadores, le pasó la pelota a Saint-Maximin, que se la devolvió, y de gran forma, desde fuera del área, el seleccionado de los Estados Unidos sacó un tanto bombeado que no pudo sacar el guardameta.

🔥 ¡GOLAZO! Zendejas marca el tercero del América con una definición perfecta 🦅⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/jlYOsqo9FO — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Se debe recordar que Universidad se quedó sin su estratega desde el primer tiempo, ya que Efraín Juárez fue echado por el árbitro César Ramos Palazuelos por lenguaje inapropiado.